Per moltissimi Italiani ormai già da qualche settimana sono terminate le vacanze. Difatti con l’arrivo di settembre non solo hanno riaperto le attività ma sono ricominciati anche tutti i vari impegni personali e lavorativi. Spesso, durante questi giorni, capita di sperimentare nostalgia e tristezza, ripensando al divertimento e al relax propri dei giorni di agosto. Proprio per questo non sono pochi a voler organizzare qualche giorno fuori, ad esempio durante il weekend. Così da poter rivivere, anche se brevemente, la brezza di una vacanza.

Una piccola vacanza

Per molte persone infatti non è difficile ritagliarsi uno o due giorni di riposo per potersi concedere una piccola vacanza. Certamente la meta deve essere scelta con giudizio, in quanto non si avrà a disposizione lo stesso tempo delle ferie estive. Proprio per questa ragione oggi vogliamo parlare di una meravigliosa città, ideale da visitare quando non si hanno molti giorni a disposizione. Andiamo a vedere di quale si tratta.

La città gotica e fiabesca perfetta per un weekend ad ottobre imperdibile ed economico

Il vantaggio di trovarsi in un continente come l’Europa è quello che, con poche ore d’aereo, si possono scoprire luoghi e culture molto differenti dalla nostra. Inoltre, grazie alla campagna vaccinale e alle politiche relative al Green Pass, viaggiare è diventata senza dubbio un’operazione più facile. Bene, proprio per questo, scopriamo insieme la città gotica e fiabesca perfetta per un weekend ad ottobre imperdibile ed economico. Stiamo parlando della meravigliosa Colonia, in Germania. Non tutti la conoscono ma questa bellissima città si trova nell’ovest della Germania e si presenta come una meta ideale per un viaggio autunnale. Difatti per arrivarci ci vogliono meno di due ore, con prezzi del tutto abbordabili soprattutto in questo periodo.

Ad esempio, si possono trovare offerte poco sopra i cinquanta euro a persona, sia per il volo d’andata che per quello di ritorno. Tra la cattedrale gotica, i pub caratteristici e il museo del cioccolato, Colonia regala a chi la visita un’atmosfera del tutto magica e fiabesca. Si può ampiamente visitare in due giorni ed è un’ottima opzione per chi ha poco tempo a disposizione ma vuole comunque scoprire un posto diverso. Suggeriamo dunque, nel caso si sia alla ricerca di mete per una mini vacanza ad ottobre, di prendere questa splendida città in considerazione. In quanto quasi sicuramente non ci si pentirà di quest’ottima scelta. Per chi invece volesse passare due giorni di relax ma senza lasciare l’Italia, non molti mesi fa abbiamo avuto modo di parlare di questo piccolo borgo circondato da colli e paesaggi mozzafiato.