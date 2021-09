I colori rendono tutto più bello e armonioso per gli occhi e per l’anima. Un oggetto, un gioiello, un ombretto per occhi, qualsiasi cosa, se colorata, dà gioia al cuore e allo spirito. Se poi parliamo di abbigliamento, non possiamo fare altro che dare forza a questo discorso.

A proposito di cosa indossare, sappiamo tutti che il nero è il colore (o il non colore) per eccellenza. Sobrio, elegante e raffinato, si adatta a tutto e si usa in ogni occasione. Non possiamo neppure sottovalutare il suo grande potenziale in fatto di linea, perché si sa che il nero sfina e rende più magri, quantomeno apparentemente.

Viste tutte le sue qualità, esiste per caso un altro colore che, come il nero, ha così tante caratteristiche positive e si abbina a tutto? Certo che esiste e non soltanto uno, bensì addirittura due. Ecco di quali si tratta.

Si abbinano meglio del nero questi due colori per borse e vestiti dell’autunno 2021

Si tratta di due particolari tonalità, a cavallo tra il rosso e il rosa e incredibilmente eleganti. Il primo è il rosa cipria, tornato di moda soprattutto con gli accessori, tra cui le borse da giorno.

Il secondo è il bordeaux, signorile e chic, è incredibilmente femminile senza tuttavia risultare troppo appariscente.

La moda autunnale ci propone tantissime shopping bag rosa cipria, perfette per andare al lavoro ma anche per un aperitivo con le amiche. Ricordiamoci, inoltre, di scegliere accuratamente le borse adatte ad ogni occasione per evitare errori di stile ed essere sempre al top.

Diversamente, il bordeaux si presta più che altro a borse piccole o di medie dimensioni, preferibili per la sera e per le occasioni importanti.

Non solo borse

Attenzione, però, perché non parliamo solo di borse, ma anche di vestiti, maglie e accessori come sciarpe e cappelli. Specialmente in autunno, cosa c’è di meglio di una giacca o maglia rosa abbinata ad una collana color oro? Oppure di un pantalone bordeaux da accostare ad uno stivaletto marrone o beige scuro?

Anche in questo caso si potrebbe optare per accessori color oro, bronzo e, perché no, anche argento.

Un tocco di luminosità che si sposa perfettamente con le sfumature calde dell’autunno e che ci prepara al freddo e buio inverno. Si abbinano meglio del nero questi due colori per borse e vestiti dell’autunno 2021, quindi, perché non rompere gli schemi e provare qualcosa di nuovo?