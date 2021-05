Se c’è una cosa che quasi tutti hanno scoperto in questi mesi terribili e difficili, quella è la bellezza del turismo di prossimità. Abbiamo sentito questa parola tante volte nell’ultimo anno, e i motivi per cui se ne parla così tanto sono ben chiari a tutti. Ed infatti anche se ora le cose stanno migliorando e si potrà viaggiare all’estero senza restrizioni e quarantene, un grandissimo numero di italiani continuerà a sperimentare questa nuova abitudine. Andando alla scoperta delle bellezze nazionali.

Dietro casa

Soprattutto chi vive in una grande città ha spesso la sensazione di abitare in un luogo così colmo di bellezza, che per trovare un altro posto per cui vale la pena partire sia necessario andare lontano. Certo, il Mondo ha posti magnifici, ma non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare il nostro stesso Paese. E, in particolare, la nostra stessa ragione. Per questo esatto motivo oggi presentiamo una cittadina laziale che addirittura molti romani ancora non conoscono. Infatti, questo piccolo borgo circondato da colli e paesaggi mozzafiato è chiamato la città delle fragole e subito capiremo perché.

Nemi

A poco più di quarantacinque chilometri da Roma è possibile visitare il comune di Nemi, uno dei borghi più piccoli e suggestivi dei castelli romani. Che sia per prendere una pausa dalla settimana capitolina o per passare una giornata diversa immersi tra i colli laziali, questo piccolo paesino di certo non deluderà. Nemi, infatti, presenta un panorama a dir poco mozzafiato, per un motivo semplice. Oltre ad ammirare una distesa infinita di colli, dal centro città è possibile avere una panoramica costante del bellissimo lago presente. Che prende appunto il nome del borgo.

Inoltre, Nemi è famosa in Italia e non solo per le sue deliziose fragole. Ai lati del lago sono infatti tantissime le coltivazioni di questo frutto. E tra sagre ed esportazioni questo borgo si è costruito una fama indiscussa in questo settore. Non ci resta dunque che concederci uno o due giorni di pausa, e andare a visitare questa piccola città che posa su un lago incantevole. E che offre alcune tra le migliori fragole che potremmo mai assaggiare. Del resto, questo piccolo borgo circondato da colli e paesaggi mozzafiato è chiamato la città delle fragole e subito capiremo perché.