I posti da visitare sono davvero molti, sia in Italia che al di fuori dei suoi confini. Viaggiare in compagnia è sempre un’esperienza piacevole per scoprire nuovi luoghi insieme. Ma ultimamente sembra circolare la moda di intraprendere il prossimo viaggio in solitaria.

Chi ama le bellezze internazionali ma non vorrebbe allontanarsi troppo potrebbe scegliere una meta europea vicina all’Italia. I luoghi in cui andare alla scoperta di tesori naturali e culturali non mancano, anche a poca distanza da noi.

A poco più di tre ore d’auto da Milano, infatti, si trova una cittadina gioiello che ci farà vivere un soggiorno low cost indimenticabile. L’idea perfetta per un weekend alternativo se non si ha nessun altro accanto.

Nel cuore della Svizzera

Al confine con l’Italia sorge la Svizzera, terra delle montagne e del cioccolato. Nella zona centrosettentrionale, possiamo visitare una delle sue più belle città: Lucerna. Questo gioiellino di circa 80.000 abitanti è la capitale del Cantone omonimo e un nodo importante per i trasporti.

Da tempo ormai si afferma come rinomata meta turistica grazie alla posizione strategica e all’ambiente circostante. Adagiata sulle dolci rive del Lago dei Quattro Cantoni, farà della nostra vacanza un momento da incorniciare.

La città europea perfetta per viaggiar da soli e rilassarsi 1 weekend

Lucerna è una città a misura d’uomo, in cui tutto sembra a portata di mano. Addentrandosi per le sue vie, si resterà subito incantati dai tanti scorci romantici in grado di lasciare senza fiato. Sarà un piacere percorrere il lungolago e rilassarsi quasi a contatto con l’acqua. O fermarsi a scattare una foto sul caratteristico Ponte della Cappella.

Antico e moderno si incontrano in questo affascinante centro. La Piazza del Vino odora di storia ed è un punto d’interesse per ammirare lo splendore di edifici variopinti. Le si oppone il Bürgenstock Resort, un’area nuova di zecca che ospita alberghi, ristoranti e SPA di lusso nella parte alta della città. Il Bürgenstock Express, poi, è la soluzione ideale per avere una panoramica del luogo visto dal lago.

Visita ai monti

Pensando a tutte queste incredibili opportunità di svago, ci si potrebbe dimenticare che Lucerna è una città tra le montagne. A circa 2.000 metri d’altezza spunta maestoso il Monte Pilatus. La particolarità è la cremagliera che si dice sia la più ripida del Mondo. Il tragitto in funivia ci permette di avere una vista unica sul panorama sottostante. Altrettanto caratteristico e consigliato è il percorso che conduce sino al Monte Rigi.

Lucerna è la meta di dimensioni umane che in molti stavano cercando. È la città europea perfetta per viaggiar da soli. Raggiungerla non è difficile; anche se il viaggio in auto non è faticoso, il treno resta comunque il mezzo di trasporto consigliato.

