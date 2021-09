Può sembrare assurdo; eppure, ci sono viaggi che migliorano la salute, non solo perché ci aiutano a staccare la spina e a lasciare da parte i problemi per qualche giorno.

Non stiamo parlando di stabilimenti termali né di gite ad alta quota o costosissimi percorsi SPA, ma di una splendida cittadina nel cuore dell’Italia.

Una perla tutta da scoprire non solo per le bellezze medioevali e il verde che la circonda che già da sole basterebbero per un bel weekend fuori porta.

Il valore aggiunto è lo svolgimento di un particolare evento, che ha al centro un prezioso alleato contro malumori e malattie cardiovascolari.

La città che migliora l’umore e contrasta colesterolo e ipertensione da visitare assolutamente

Questo posto “magico” si trova nel cuore verde d’Italia, l’Umbria. Più precisamente stiamo parlando del suo capoluogo di provincia, Perugia.

Ebbene sì, è proprio Perugia la città che migliora l’umore e contrasta colesterolo e ipertensione da visitare assolutamente nei prossimi giorni.

C’è un motivo ben preciso se consigliamo di affrettare la prenotazione, ed è perché a metà ottobre è lì che si svolge una dolcissima manifestazione.

La manifestazione in questione è il Festival internazionale Eurochocolate, previsto dal 15 al 24 ottobre, e che ogni anno trasforma Perugia nella “capitale del cioccolato”.

Dopo la pandemia questa sarà una versione di transizione che si svolgerà in modo “decentrato” e al chiuso presso il Centro fieristico “Umbriafiere” di Bastia Umbria.

Già dal prossimo anno, infatti, la manifestazione tornerà nella versione che tutti conoscono e che colora dal 1994 il centro storico di Perugia.

Perché parliamo di benefici?

Non è un caso se abbiamo affermato che fare un viaggio simile può aiutare a ritrovare benessere e buonumore e a contrastare alcune malattie cardiovascolari.

Forse non tutti infatti conoscono i preziosi benefici del cioccolato!

Quelli sul tono dell’umore sono abbastanza noti; sappiamo infatti che contribuisce alla secrezione della serotonina, l’ormone della felicità.

Oltre a questo però pare esserci un’ulteriore importante proprietà.

La presenza di flavonoidi aiuta a contrastare il danno ossidativo dato da elevati livelli di colesterolo, contribuendo a ridurre anche la pressione arteriosa.

Inoltre pare che il cacao sia anche un potente antinfiammatorio, in grado di intervenire positivamente contro le infiammazioni croniche.

Questi sono solo alcuni dei benefici di questo alimento tra i più amati in tutto il mondo, da consumare ovviamente sempre con moderazione.

Quale migliore occasione per fare scorta di felicità e salute di un Festival internazionale ad esso dedicato?

