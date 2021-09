La pandemia ci ha costretti a rivedere e riorganizzare molte delle nostre abitudini e passioni.

Uno dei settori che ne ha maggiormente risentito è sicuramente quello dei viaggi e del turismo.

Per lungo tempo le restrizioni hanno costretto gli italiani in casa o entro i confini delle proprio Regioni o peggio ancora del proprio Comune.

Tuttavia, la situazione al momento sembra essere molto migliorata grazie al rispetto delle regole e delle norme anti-Covid.

Anche il calendario sembra darci una mano. Si avvicina infatti la festività di Ognissanti, che quest’anno cadrà di lunedì.

Questo può permetterci di organizzare un bel weekend lungo fuori porta.

Quale migliore occasione per stupire il proprio partner?

3 mete per una fuga romantica e poco costosa tra Halloween ed Ognissanti

In Italia scorci e paesaggi “a prova di bacio” non mancano, eppure alcuni possono essere più dispendiosi di altri.

Ecco perché abbiamo individuato 3 mete per una fuga romantica e poco costosa tra Halloween ed Ognissanti.

Mantova

Ricca di bellezze artistiche, palazzi storici e castelli che sembrano usciti da una fiaba.

Tutto questo e molto di più è Mantova; una città tutta da scoprire mano nella mano.

Da qui è possibile raggiungere il Lago di Garda e fare delle splendide gite fuori porta.

Bellezze architettoniche, arte e specialità culinarie la rendono una vera e propria chicca lombarda.

Perugia

Qui possiamo vivere un soggiorno all’insegna della storia etrusca, dei paesaggi mozzafiato e del buon cibo.

Perugia è lo splendido Corso Vannucci, la Fontana Maggiore, il Duomo di San Lorenzo, le sue caratteristiche viuzze e tanto altro.

A meno di un’ora di macchina troverete alcuni luoghi in cui potreste lasciare il cuore, come Assisi, Spoleto e il Lago Trasimeno.

Mare d’autunno al Sud

Agropoli nel Cilento

Un vero e proprio angolo di paradiso situato a sud di Salerno, Agropoli è la città più grande del Cilento caratterizzata da uno splendido borgo medievale.

La porta Saracena, il Castello Angioino Aragonese e la Baia di Trentova sono solo alcuni dei luoghi simbolo, da vedere e visitare.

A fargli da cornice un mare certificato “Bandiera Blu”, col quale sarà semplice fare colpo sulla vostra dolce metà.

Anche il Cilento, come le altre mete, è perfetto per un tour enogastronomico, tra piatti tipici e buon vino.

Infine, prima di mettervi in viaggio per una di queste splendide destinazioni consigliamo di tenere a portata di mano il Green Pass.

In alcuni casi è l’unica alternativa per poter accedere a luoghi al chiuso come musei e ristoranti.