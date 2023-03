Case nuove a prezzi mai visti: anche senza Bonus ecco dove comprare il nuovo anche a 42.000 euro

In Italia è possibile trovare numerosi appartamenti nuovi e opere di riqualificazione di vecchi appartamenti, basta fare attenzione mentre si cammina per strada. Sia in città che fuori dai centri urbani, ci sono migliaia di cantieri per la ristrutturazione di vecchi edifici o costruzione di nuove palazzine. Sorprendentemente, oggi una casa nuova può costare molto meno di quanto si possa pensare, anche in una grande città.

Per chi sta cercando di acquistare una casa, la fine della cessione dei crediti dei Bonus è stata una brutta sorpresa. Negli ultimi anni, molti hanno puntato sull’acquisto di un appartamento da ristrutturare, sfruttando questa opportunità. Anche se i Bonus rimangono, senza la possibilità di cedere il credito diventa difficile ristrutturare a costi limitati. Pertanto, un’alternativa all’acquisto di una casa da ristrutturare è l’acquisto di una abitazione di nuova costruzione o già ristrutturata.

I vantaggi di una casa nuova rispetto ad una abitazione da ristrutturare

Acquistare una casa da ristrutturare offre due vantaggi principali. La possibilità di personalizzarla secondo i propri gusti e i costi inferiori rispetto all’acquisto di una casa nuova. Tuttavia, c’è anche un’altra faccia della medaglia da considerare. La ristrutturazione comporta costi aggiuntivi e il rischio che alla fine la casa ristrutturata possa costare di più rispetto all’acquisto di una casa nuova. Inoltre, bisogna tenere in considerazione i disagi che possono derivare dalla ristrutturazione, come i permessi per i lavori e i tempi necessari ad effettuarli.

Un’alternativa sarebbe l’acquisto di una casa nuova o ristrutturata. Le grandi città offrono molte opportunità di riqualificazione di vecchi complessi immobiliari. Mentre fuori dalle città, dove lo spazio edificabile è maggiore, sono presenti numerose nuove costruzioni. Sorprendentemente, una casa nuova e mai abitata può costare molto meno di quanto si possa pensare, sia nelle grandi città che nelle zone a minore densità di popolazione. Ecco alcuni esempi.

Centinaia di case nuove a prezzi mai visti sia in città che fuori dei centri urbani

Firenze è una città con prezzi medi abitativi elevati, il che può far tremare i polsi di chi pensa di acquistare una casa nuova. Tuttavia, nel quartiere Rifredi, a due passi dal centro città, è disponibile un bilocale ristrutturato di 57 metri quadri con una terrazza di 28 metri quadri, il cui prezzo è di 175.000 euro.

Spostandoci a Torino, vicino al Parco del Valentino, è in vendita un bilocale di 62 metri quadri completamente nuovo, al prezzo di 149.000 euro.

Per chi cerca un’opzione conveniente a Roma Est, il quartiere Prenestino offre un bilocale su due livelli di 51 metri quadri con balcone. L’appartamento è nuovo, con finiture di prestigio e costa 109.000 euro.

Infine, per coloro che preferiscono la tranquillità della campagna, a 30 km da Parma è possibile acquistare un bilocale nuovo su due livelli. Ha il garage e posto auto e il suo prezzo è di 42.000 euro.

Opportunità immobiliari anche al mare o in campagna

Le opportunità immobiliari nel nostro Paese non mancano. Non è impossibile trovare un attico da sogno in città anche a 80.000 euro, magari non nel centro di Milano. Mentre chi è in cerca della seconda casa, magari al mare, potrà trovare sia case nuove a prezzi mai visti che occasioni anche a 40.000 euro.