I 3 trend visti alla Milano Fashion Week che andranno di moda il prossimo autunno

La settimana della moda di Milano si è conclusa e sono emersi diversi trend che indosseremo la prossima stagione fredda. Si afferma il giallo, visto sulle passerelle di New York e Londra, ma arrivano anche nuove tendenze da non perdere.

Alla spalle ci lasciamo Milano e i piedi sono puntati verso Parigi. La settimana della moda della città lombarda si è conclusa e adesso si passa il testimone alla Francia con le sue collezioni e stilisti.

Hanno sfilato le collezioni fall-winter 2023/24 donna, presenti, come sempre, anche dei look uomo. Una stagione molto intensa che ha visto diverse sfilate e molte presentazioni. Parallelamente a tutto ciò, gli appuntamenti fuori da calendario moda, le mostre, i cocktail e party. Una Milano che ha puntato i riflettori sulla moda e sui capi. Ma cosa è emerso da questa Fashion Week?

Il giallo si conferma colore del prossimo autunno

Lo avevamo visto sulle passerelle della fashion week di New York e di Londra e arriva anche su quella di Milano. Il giallo si conferma essere il colore di tendenza per la stagione autunno-inverno 2023/24. Lo abbiamo visto infatti in show come quello di GCDS, Ferragamo e Gucci.

Oltre al giallo come colore, sembra che ci sia una nuova sfumatura che sta conquistando tutti. Il rosso è il nuovo passepartout e lo possiamo abbinare con qualsiasi altri colore. Lo abbiamo visto in total look oppure spezzato con altri colori. In passerella era presente ovviamente da Ferragamo e Ferrari, ma poi anche da Bally, Gucci e Fendi.

I 3 trend visti alla Milano Moda Donna

Primo trend è il maglione monospalla. Una parte del corpo sarà quindi bella al caldo, mentre l’altra sentirà l’aria poggiarsi sulla pelle. I colori sono tantissimi, così come i materiali e le varie texture. Ad esempio da Max Mara è intrecciato, da Fendi si intreccia attorno collo e ha le maniche lunghissime, mentre Gucci lo realizza in morbidissima angora.

Torna anche la pelliccia, ovviamente eco. Ma questa volta non si limita ad adornare i soprabiti, perché infatti conquista scarpe e borse. E così abbiamo fur sulle scarpe di N°21 e Tod’s e sulle borse di Dolce&Gabbana.

Infine grande ritorno del metallizzato argento oppure oro che conquista pantaloni oppure dress. Una nuance che dà subito carattere al look pronto per fare un pochino di festa nelle serate pazze dell’autunno. Ecco allora i 3 trend visti alla Milano Moda Donna più il rosso che oltre al giallo è colore must di stagione.