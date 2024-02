Visti i conti del 2023 e le ottime prospettive del management, il titolo The Italian Sea Group potrebbe essere un ottimo investimento di lungo termine.

I conti relativi all’esercizio 2023

The Italian Sea Group ha registrato una notevole crescita nel 2023 nel settore della nautica di lusso, con ricavi totali che sono aumentati del 23% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 363 milioni di euro. L’EBITDA del gruppo è salito del 30% a 61 milioni, con un margine EBITDA del 16,8%. Gli investimenti sono in frenata, con una diminuzione prevista anche nel 2024, e nel 2023 sono stati di 10 milioni di euro, di cui 5,6 milioni destinati all’incremento della capacità produttiva di Celi 1920. Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2023 vale 1.265 milioni di euro. Viceversa, il valore dei contratti non ancora consegnati è di 609 milioni di euro. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre è positiva per 2 milioni, rispetto alla posizione finanziaria netta negativa di 11 milioni registrata al 31 dicembre precedente.

Le prospettive del management

Durante il Capital Market Day presso l’Armani Silos di Milano, il fondatore e CEO Giovanni Costantino ha delineato le prospettive future per il gruppo Tisg. L’obiettivo di raggiungere ricavi di 500 milioni entro il 2027 è stato sottolineato come un traguardo realizzabile in modo sicuro. La crescita sarà graduale, con obiettivi intermedi fissati tra i 400 e i 420 milioni nel 2024 e tra i 430 e i 450 milioni nel 2025. Parallelamente, si mira a incrementare la marginalità, con un EBITDA previsto intorno al 20,5% dei ricavi nel 2027, rispetto al 16,8% del 2023. La politica dei dividendi rimarrà stabile nei prossimi due anni, con una distribuzione degli utili netti tra il 40 e il 60%, consentendo a Tisg di sfruttare opportunità di mercato senza vincoli rigidi sui dividendi.

Le reazioni degli analisti ai conti del 2023

Dopo i conti Tp Icap e Intermonte hanno entrambi rialzato il target price per The Italian Sea Group, con un rating buy. Secondo gli analisti di Tp Icap, le prospettive positive del management e l’aumento delle stime sugli utili per azione riflettono un’azienda di lusso sottovalutata nonostante un aumento del prezzo del 25% dall’inizio dell’anno. Gli analisti di Tp Icap hanno alzato il prezzo obiettivo da 12 € a 12,4 €.

Intermonte ha alzato il target price da 11 € a 12 € citando i risultati preliminari del gruppo in linea con le aspettative del mercato e i solidi obiettivi emersi dal Capital Markets Day, sottolineando la notevole crescita dei ricavi nel tempo.

Il titolo The Italian Sea Group potrebbe essere un ottimo investimento di lungo termine: le indicazioni dell’analisi grafica

Il rialzo in corso è molto solido e potrebbe continuare nelle prossime settimane. Il superamento di area 11,67 € in chiusura settimanale potrebbe portare le quotazioni prima verso area 17 € e a seguire verso area 22 €.

Viceversa, una chiusura settimanale sotto area 8,60 € potrebbe favorire una ripartenza al ribasso.

Lettura consigliata

Vuoi fare la fine di Jesse Livermore sui mercati? Scenario di breve e lungo termine