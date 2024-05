La chiusura della seduta odierna darà indicazioni importanti per i mercati. Focus su Intesa Sanpaolo

Mentre il Bitcoin dollaro sembrerebbe aver raggiunto un livello di supporto dal quale ripartire per andare a formare nuovi massimi annuali, i mercati azionari, dopo il ribasso iniziato ad aprile continuano a mostrare una certa indecisione. A parer nostro, la chiusura della seduta odierna darà indicazioni importanti per i mercati internazionali. Quale strada verrà presa? Nei prossimi paragrafi indicheremo alcuni livelli tecnici che potrebbero aiutare a mantenere il polso della situazione.

Dati e news su Intesa Sanpaolo

Il primo trimestre del 2024 per Intesa Sanpaolo ha visto un utile netto di 2,3 miliardi di euro, in aumento del 17,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le aspettative di mercato. I proventi operativi netti sono cresciuti dell’11,1%, raggiungendo i 6,7 miliardi di euro, con interessi netti in aumento del 20,8% e commissioni nette in crescita del 6,3%. La solidità patrimoniale è confermata con un coefficiente Cet 1 al 13,3% e l’avvio di un buyback da 1,7 miliardi a giugno. Intesa conferma anche il payout cash al 70% dell’utile netto consolidato, con un aumento del dividendo per azione per il 2024 e il 2025. L’attuazione del piano di impresa 2022-2025 procede a pieno ritmo, con una prospettiva di utile netto superiore a 8 miliardi per il 2024 e il 2025. Inoltre, a maggio verranno distribuiti 2,8 miliardi di euro di dividendo. Nonostante una reazione negativa della Borsa dopo la pubblicazione dei conti, l’istituto bancario ha registrato nei giorni successivi un rimbalzo. Le revisioni al target price da parte degli analisti, tra cui JPMorgan e UBS, hanno contribuito al rialzo del prezzo delle azioni, con il target price medio di fissato a 3,85 euro.

Dal punto di vista grafico, la tenuta al rialzo di 3,4370 potrebbe portare i prezzi a formare nuovi massimi rispetto a quelli segnati in area 3,597 nei giorni scorsi

La chiusura di seduta odierna darà indicazioni importanti per i mercati: previsioni per i prossimi giorni