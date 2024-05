La prossima direzione di Wall Street? Azioni consigliate dagli analisti

Dopo il meeting della scorsa settimana della Banca centrale americana e i dati sull’occupazione di venerdì scorso, ora ci saraà da analizzare i dati predittivi e contingenti che verranno pubblicati sullo staod ell’economia e sull’aumento o meno dei prezzi al consumo. Per questo motivo, più che mai ora la nostra attenzione verrà posta sui livelli grafici per mantenere il polso della sitzuione. Quale sarà la prossima direzione di Wall Street?

Le raccomandazioni

Gli analisti di Deutsche Bank hanno consigliato ai propri clienti di acquistare azioni di DoorDash (NASDAQ:DASH) dopo un ritracciamento di alcuni punti percentuali a seguito della pubblicazione di un rapporto sugli utili. Nonostante una perdita maggiore rispetto alle previsioni degli analisti e un EBITDA rettificato inferiore alle aspettative, Deutsche Bank continua a sostenere l’acquisto delle azioni della società. La visione positiva a lungo termine su DoorDash è basata sull’aumento della quota di mercato nel settore della ristorazione americana, sui nuovi settori di business come il mercato americano degli alimentari e sul miglioramento della redditività e dei margini di profitto. Nonostante una prevista spesa per gli investimenti più elevata del previsto nella prima metà dell’anno, gli analisti ritengono che il recente calo del prezzo delle azioni rappresenti un’opportunità interessante per gli investitori. Prevedono che DoorDash continuerà a mostrare una crescita significativa dell’EBITDA rettificato e hanno mantenuto un obiettivo di prezzo di $155, suggerendo un potenziale aumento del 35% rispetto al prezzo di chiusura più recente.

Quali sono invece le raccomandazioni degli altri analisti come risulta dal sito Marketscreener?

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 37

Ultimo prezzo di chiusura 113,8 USD

Prezzo obiettivo medio 134 USD

Differenza / Target Medio +17,75%

Studio del grafico

Da inizio anno le azioni hanno segnato il minimo a 93,33 e il massimo a 143,34. Al momento sono probabili ulteriori ritracciamenti di breve termine. Nel brevissimo la discesa perderebbe forza con ritorni sopra 133,735.

La prossima direzione di Wall Street? I livelli da monitorare da ora in poi

La giornata di contrattazione del 6 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.852,27

Nasdaq C.

16.349,25

S&P500

5.180,74.

La tendenza di breve termine continua a rimanere ribassista. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Sono questi giorni a parer nostro decisivi. Infatti, si potrebbero dettare le condzioni per salire o meno fino al nsotro prossimos etup annuel de l 23 maggio. Come si arriverà ad esso? La risposta potrebbe giungere già dalla seduta di contrattazione di domani.

