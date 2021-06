La vacanza ha un effetto incredibilmente benefico, rigenerante sul corpo e sulla mente, ci permette di mettere in pausa la nostra quotidianità.

La chiamano la Rio De Janeiro della Basilicata questa località dal panorama mozzafiato, caratterizzata dal mare color turchese ed assolutamente da visitare.

Stiamo parlando di Maratea, che si affaccia sul Golfo di Policastro, una città romantica anche conosciuta come “perla del Tirreno”.

Le caratteristiche principali

Il territorio è ricco di storia e natura, dai paesaggi ideali per dedicarci a lunghe passeggiate e trekking, scoprendo incredibili grotte marine e spiagge isolate.

Non potremo fare a meno di visitare la statua del Cristo Redentore ad opera dello scultore Bruno Innocenti.

È alta circa 21 metri e si erge maestosa in cima ad una tortuosa ed affascinante salita.

Da lassù godremo di un panorama mozzafiato della costa tirrenica, sembrerà di essere in un luogo incantato, accompagnati dalla statua che sembra volare ed abbracciarci.

Maratea ci sorprenderà per la sua natura incontaminata, circondata da parchi e riserve ed è la meta perfetta per chi ama fare escursioni.

Nei pressi della frazione di Marina di Maratea, inoltre, è imperdibile la visita alla Grotta delle Meraviglie; l’ingresso si trova a 76 m sul livello del mare.

Infine, lungo il litorale troviamo circa 30 km di costa dove incontreremo le spiagge più belle di questa regione, caratterizzate da grotte e fondali marini profondi.

A questo punto la domanda più importante è: qual è il periodo migliore per visitare questi luoghi dalla natura incontaminata?

È consigliato viaggiare verso questo luogo tra aprile a settembre, il periodo migliore per goderne a pieno.

Potremo optare per una vacanza al mare scegliendo la spiaggia migliore per trascorrere in tranquillità il tempo o scegliere Maratea come base per far escursioni.