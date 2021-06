Con l’avvento dell’estate sempre più persone iniziano a programmare viaggi e vacanze. Visto il tragico periodo però, molti individui faticano ad avere i soldi necessari per concedersi una pausa. Quello che molte persone non sanno è che esistono alternative anche molto economiche per viaggiare. A esempio, questa splendida e bellissima città è davvero un luogo favoloso per un viaggio a basso costo. Si sta parlando di Cracovia.

Perché è così economica?

Per la sua storia, è stata capitale della Polonia per molti anni, Cracovia è una città ricca di fascino e intrisa di cultura e storia. La città è famosa anche per le sue cittadelle università. Infatti ospita una delle prime università nate in Europa: l’Università Jagellonica. Questa Università è la più antica della Polonia e da sola attrae moltissimo turismo da varie parti del mondo. Essendo una città fortemente popolata da studenti, ha costi davvero molto bassi. Oltre a questo fatto c’è da tenere in considerazione anche la moneta locale: lo złoty. Con il tasso di cambio euro/złoty si ottiene una gran convenienza, dal momento che uno złoty risulta essere circa 0,22 euro.

Questa splendida città è un luogo favoloso per un viaggio a basso costo

Questa graziosa città è davvero ricca di storia e cultura. Rynek Główny, la piazza centrale e principale di Cracovia, è già di per sé un’attrazione turistica. Molto interessante risultano anche essere il castello e la cattedrale del Wawel.

Da qui è possibile anche effettuare varie visite per conoscere meglio la storia della Seconda guerra mondiale e dell’olocausto. Con circa 90 minuti di viaggio si arriva ad Auschwitz e Birkenau. Sita invece all’interno di Cracovia è la famosa fabbrica di Schindler, come anche il ghetto di Cracovia, uno dei principali ghetti nazisti.

In questa città viene anche praticato turismo religioso per via delle bellissime costruzioni quali, ad esempio, la basilica di Santa Maria. Partendo sempre da Cracovia è anche possibile fare un tour riguardante Papa Giovanni Paolo II.

Ma per chi vuole viaggiare a cuor leggero, certo non verrà a mancare neppure il divertimento.

Cracovia risulta dunque essere un ottimo luogo per varie tipologie di turismo e per chi vuole fare una fuga all’estero all’insegna del risparmio.