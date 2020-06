La cassaforte degli Agnelli Elkann come reagirà alle trattative tra FCA-PSA

La cassaforte degli Agnelli Elkann, quotata in Borsa con in nome EOR, ha visto nelle ultime settimane svanire la vendita ai francesi di Covea di Partner Re. Di questa operazione svanita sul filo di lana avevamo parlato in passato e avrebbe portato a casa una plusvalenza di diversi miliardi di dollari.

Adesso Elkann ha annunciato che la proprietà della compagnia di riassicurazione rimarrà a EXOR. L’aspetto positivo, secondo le parole del presidente di EXOR è che Partner Re

“ha dimostrato una grande resilienza durante l’emergenza Covid. Non ci aspettiamo grossi impatti sulla società dovuti alla pandemia. In effetti, grazie ai suoi parametri di solidità patrimoniale, i più alti tra I suoi pari, e alla sua ampia liquidità, la Società è posizionata molto bene per trarre vantaggio dalle attuali favorevoli condizioni di mercato nel settore della riassicurazione”.

Un’altra tegola che potrebbe abbattersi su EXOR è quella della fusione FCA-PSA. Soprattutto per quel che riguarda il maxi-dividendo da 5,5 miliardi di euro previsto dalla fusione. Elkann ha confermato sia che l’operazione sta andando avanti sia che il maxi-dividendo sarà pagato. Buone notizie, quindi, ma non restare sintonizzati per carpire eventuali segnali di rallentamento nell’operazione. D’altra parte anche l‘operazione Partner Re era stata data come per conclusa e sappiamo tutti come è andata a finire.

Una buona notizia, invece, viene dal fronte GEDI il cui CDS ha considerato il prezzo offerto da Giano congruo.

Quale futuro per la cassaforte degli Agnelli Elkann: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

EXOR (MIL:EXO) ha chiuso la seduta di contrattazioni del 29 maggio a quota 48,46€ in ribasso delll’1,76% rispetto alla seduta precedente.

Sul titolo, time frame settimanale, è in corso una proiezione rialzista che da marzo si trova costretta all’interno del trading range 45,988€ – 52,97€ (I° obiettivo di prezzo).

Solo la rottura di uno di questi due livelli, quindi, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In quale direzione, però, ci sono più probabilità che si muova?

Siccome c’è in corso un segnale rialzista di BottomHunter è più probabile che le quotazioni si muovano al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. Nel caso della massima estensione al rialzo il titolo EXOR potrebbe circa raddoppiare il suo valore.

Nel caso in cui si aprissero posizioni al rialzo, monitorare con attenzione chiusure settimanali inferiori a 42,94€.