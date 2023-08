Occhi liftati e sguardo seducente con questi 3 prodotti economici del supermercato: anche le star li amano!

Per truccare gli occhi e rendere lo sguardo seducente non hai bisogno di prodotti make up costosi. Alcuni ottimi cosmetici puoi trovarli anche al supermercato e sono molto amati dalle star. 3 prodotti, in particolare, costano davvero pochissimo. Scopri quali sono.

Non tutti amano truccarsi in estate, in effetti con il caldo e il sudore c’è la possibilità che il make up cominci a sciogliersi e a colare.

Si prediligono dei prodotti leggeri e che esaltano il colore della pelle abbronzata. Una BB Cream, ad esempio, è proprio quello che molte donne scelgono al posto del classico fondotinta, pesante e molto coprente. Un pochino di blush sulle gote, un leggero strato di gloss e siamo pronte per uscire.

Occhi liftati e sguardo seducente con questi 3 prodotti economici: ecco il correttore

Ma c’è un prodotto che, anche in estate, dobbiamo assolutamente utilizzare, soprattutto se abbiamo delle occhiaie molto marcate.

Il correttore è un cosmetico che si usa per coprire gli inestetismi della pelle. Possiamo trovarlo in varie texture e colori. Ad esempio, il colore aranciato serve per contrastare le occhiaie mentre quello verde per coprire i rossori.

Le occhiaie sono un inestetismo davvero fastidioso. La zona intorno agli occhi assume un colorito scuro che compromette la bellezza del nostro sguardo.

Questa condizione può derivare da alcuni fattori come lo stress, la predisposizione familiare, l’alimentazione, ecc.

Naturalmente per coprire le occhiaie puoi utilizzare dei prodotti costosi, oppure andare alla ricerca di un correttore low cost proprio nel tuo supermercato.

Ad esempio, il correttore cancella età del brand Maybelline New York, è molto amato sia dalle star che dalle influencer. Promette di coprire perfettamente le occhiaie. Quello nella tonalità rosa è diventato subito di tendenza sui social, perché ravviva e illumina lo sguardo. Il prezzo di questo prodotto si aggira intorno ai 10 euro.

Il mascara e la cipria delle star

Dello stesso brand (Maybelline New York) puoi anche trovare il mascara preferito dalla modella Gigi Hadid. Il prodotto si chiama Mascara Ciglia Sensazionali Sky High ed è diventato virale sui social in pochissimo tempo. Un cosmetico che ha creato molto hype tra gli influencer e i beauty addicted di tutto il Mondo.

Questo mascara promette di incurvare e allungare in maniera esagerata le ciglia. Prezzo? Decisamente intorno ai 10 euro.

Per fissare il correttore sotto agli occhi e sul viso non può assolutamente mancare una cipria. Anche in questo caso possiamo acquistarla al supermercato. La Stay Matte di Rimmel London fa proprio al caso nostro. Una texture leggera, setosa e che minimizza i pori. Questa cipria è una delle preferite di Kim Kardashian. Rimmel London è un brand low cost molto venduto nel Mondo e questa cipria ha un costo davvero bassissimo. Meno di 10 euro.

Quindi, occhi liftati e sguardo seducente con questi 3 prodotti economici che puoi comprare al supermercato e che sono amati da alcune star internazionali.