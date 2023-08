Quanto valgono i gatti dei Vip e quali sono i più instagrammati e spaparazzati

Sono di razze diverse, valgono tanti soldi e sono protagonisti dei social esattamente come i padroni. Hanno nomi particolari e attirano le curiosità di fan, internauti e appassionati di animali. Sono i gatti dei Vip, autentiche star a loro insaputa.

La giornata nazionale del gatto si festeggia l’8 agosto ma per gli amanti tutti i giorni sono particolari in compagnia di questi splendidi animali domestici. Sono numerosi i Vip che ne possiedono uno o più di uno e le foto su Instagram dimostrano la passione e l’amore che ripongono nelle loro cure. Il valore delle razze dei gatti dei Vip è elevato e molti di loro sono autentiche star.

La gatta di Taylor Swift per esempio è una scottish fold e si chiama Olivia Benson come la detective protagonista della serie crime Law & Order. La gatta è famosa perché è molto richiesta nel mondo della pubblicità, è testimonial di numerose clip, considerata inoltre uno degli animali domestici di maggior valore. Sarebbe addirittura di 97 milioni la sua valutazione, un animale d’affari che vive con l’artista più presente nelle classifiche mondiali musicali. Diet coke, AT&T e DirectTV sarebbero i marchi famosi di cui è stata testimonial la gatta, oltre ai video musicali della sua padrona.

Social per essere sempre in vista

Quanto valgono i gatti dei Vip? Tantissimi soldi. Valeria Marini ne ha 3, Sexy, Stella e SexyStar e valgono più di 1.500 euro. Contano stirpe età e genere, il loro valore è alto ma per mantenerli non si spende tanto. Tra cibo e cure il costo si aggira sui 40 euro mensili. Valeria Marini ama i persiani chinchilla che hanno il pelo lungo e gli occhi di ghiaccio o smeraldo.

Aurora Ramazzotti, Damiano David e Selvaggia Lucarelli hanno tutti dei gatti in casa. Lego, Saba, Evangelion e Bruno i loro nomi. Cristina Capotondi ha creato per il suo gatto un profilo Instagram che si chiama @picio_spystory, Ed Sheeran ha fatto lo stesso con @thewibbles per i gatti Calippo e Dorito. I profili sono seguiti da migliaia di followers.

Quanto valgono i gatti dei vip e quali città li assicurano

Tra i più famosi gatti dei Vip non ci sono solo persiani con il pelo morbido. Ilary Balsi preferisce i gatti senza pelo Canadian Sphynx, Donna Paola e Alfio, anche loro protagonisti nei social con i video domestici pubblicati all’epoca del suo matrimonio con Francesco Totti. Niente baffi ne ciglia, occhi a forma di limone e coda lunga e affusolata. Queste le particolarità.

Se sono di razza Maine Coon entrano in ballo le assicurazioni. Questa sarebbe la razza più assicurata per cui sono previste polizze ad hoc. Chiara Francini ne ha 2, Roolone il vichingo e NeyNey. Bologna, Brescia e Milano sono le città in cui sono state stipulate più polizze. Roma si trova al quinto posto. I felini a pelo lungo valgono tanti soldi secondo le ricerche di AdnKronos e Assalco-Zoomark e il 2023 sta conoscendo un vero boom di questo fenomeno. Se amiamo i gatti potremmo pensare a un investimento. Il costo per il mantenimento è basso, l’affetto che ci danno è tanto e le assicurazioni coprono tutti i rischi.