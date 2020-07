L’emergenza coronavirus ha stravolto la nostra vita e di conseguenza anche i piani per le vacanze. In questi giorni non è difficile incorrere in truffe. La casa dei sogni si trasforma in un incubo. La Polizia postale ha emesso un vademecum per evitare ciò. Gli italiani in questi giorni stanno prenotando case vacanze per ottenere privacy in più. La scelta di prendere un appartamento è prevalente rispetto ad altri tipi di sistemazione.

Dove cercare casa

Gli italiani cercano casa per la vacanza su internet. Le offerte non mancano. Nel contempo bisogna avere gli occhi aperti per evitare le truffe. Nelle vetrine di siti web le offerte a prezzi vantaggiosi non mancano. Le foto di stupende ville e case possono nascondere una truffa soprattutto su siti di annunci gratis. In questo caso non ci sono controlli e facilmente si cade nel tranello.

Le varie truffe messe a segno

La foto ritoccata della casa è la pratica maggiormente in voga. Seguono la truffa della casa inesistente oppure dei proprietari che affittano chiedendo soldi in anticipo e poi si dileguano.

I consigli della polizia postale e dell’Unione nazionale dei consumatori

La voglia di andare in vacanza è tanta dopo il lockdown. Una guida per evitare gli imbrogli in rete e sempre meglio sfogliarla. La prevenzione è fondamentale per poi agire in sicurezza. Gli italiani hanno voglia di prenotare la vacanza sul web e possono farlo con le dovute cautele. Controllare la posizione dell’abitazione sulla mappa prima di procedere alla prenotazione. Una volta contattato il titolare telefonicamente e trovato l’accordo, la caparra non deve superare il 20% dell’importo pattuito. Va versata tramite bonifico e non con sistemi di pagamento tipo Postepay.

Il proprietario dell’immobile chiede i documenti? Non inviare mai documenti personali come patente, carta di identità o passaporto perché non servono. Piccoli consigli per evitare che la casa dei sogni si trasforma in un incubo.