Per quali patologie si ha diritto all’esenzione ticket 2020? Per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket il contribuente deve possedere determinati requisiti che riguardano anzitutto la condizione economica. Solo chi appartiene ad una fascia reddituale bassa può ricevere a titolo gratuito prestazioni mediche e sanitarie. Tanto è vero che il diritto all’esenzione ticket potrebbe decadere se la condizione economica del richiedente dovesse in qualche modo migliorare.

Dall’articolo “Quali documenti servono per ottenere l’esenzione ticket per patologia?” il lettore potrà attingere informazioni utili per richiedere il beneficio economico. Occorre difatti inoltrare specifica richiesta all’Azienda sanitaria locale (ASL) del proprio Comune di residenza se si posseggono i requisiti richiesti. A tal fine vediamo di scorrere rapidamente l’elenco delle malattie in modo da capire per quali patologie si ha diritto all’esenzione ticket 2020.

Per quali patologie si ha diritto all’esenzione ticket 2020?

Le patologie per cui si ha diritto all’esenzione sono quelle che rispondono ai 3 criteri che il Decreto legislativo 124/98 ha individuato. Si tratta della gravità della malattia, della percentuale di invalidità e dei costi che il paziente deve sostenere per sottoporsi a cure e trattamenti specialistici.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Lea 2017 compare l’elenco dettagliato delle patologie rare e croniche ai fini dell’esonero. Ha diritto all’esenzione ticket chi per esempio soffre di cirrosi epatica, anoressia , asma, artrite reumatoide, glaucoma, fibrosi cistica, diabete mellito, insufficienza renale cronica.

Gode dell’esenzione anche il soggetto che ha subito trapianto di rene, cuore, polmone, cornea. O presenta disturbi all’apparato cardiocircolatorio e vasculopatie come aterosclerosi, aneurismi, embolie e trombosi. Accedono al beneficio economico anche gli assistiti che soffrono di epatite cronica, epilessia, anoressia, demenze e ipertensione arteriosa con o senza danno all’organo.

L’esenzione ticket 2020 spetta anche ai soggetti che presentano sclerosi multipla, neoplasie maligne e tumori, psoriasi artropratica, retinopatia, nanismo ipofisario, pancreatite cronica. Non si paga il ticket neanche in presenza di malattie psichiche come depressione, manie, paranoia, parafrenia e psicosi schizofreniche di tipo disorganizzato, catatonico e paranoide.