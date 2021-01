Il segreto dei marinai per vincere l’umidità e non far appannare i vetri 

Si sa che le condizioni marine sono una delle peggiori condizioni riguardo all’umidità. Non c’è soluzione che tenga per respingere nebbia, vapore acqueo, spruzzi d’acqua di mare ecc. Eppure i marinai nella loro lunga esperienza hanno oramai scoperto il modo di come rimediare a questo problema. Ecco allora il segreto dei marinai per vincere l’umidità e non far mai appannare i vetri delle imbarcazioni.

Come mai si appannano i vetri

Quando si sta in casa durante le giornate umide e fredde è facile che i vetri si appannino. Questo fatto è dovuto dalla differenza di temperatura che c’è fra l’interno e l’esterno della casa. Il tepore della temperatura interna soprattutto in cucina, è in contrasto con l’aria fredda che c’è all’esterno, per cui sui vetri interni si accumula l’umidità creando condensa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Il problema dell’umidità alle finestre

Quest’umidità che fa appannare i vetri è ancora più evidente se si hanno delle finestre con gli infissi in alluminio, un materiale che fa passare più facilmente la temperatura esterna verso l’interno. Per questo motivo d’inverno fa passare il freddo con possibili formazioni di muffe, e d’estate al contrario il caldo. La cosa migliore sarebbe avere alle finestre degli infissi in legno, oppure di PVC o di alluminio a taglio termico.

Come pulire i vetri della finestra

Ebbene esistono dei prodotti specifici per la pulizia dei vetri. Questi oltre a eliminare polvere e sporcizia, dovrebbero anche impedire l’accumulo di umidità. In effetti questi prodotti non fanno altro che stendere una pellicola invisibile sul vetro, che dovrebbe impedire alle gocce di fissarsi, facendole scivolare. Stesso effetto pellicola lo offre l’alcool denaturato, anch’esso utilizzato nelle pulizie.

Così facendo le gocce non si poggiano, ma al loro posto si crea una trama densa di goccioline microscopiche che appannano il vetro.

Il segreto dei marinai per vincere l’umidità e non far appannare i vetri

I marinai invece sanno bene che è meglio avere un vetro con delle gocce grosse piuttosto che un vetro appannato che non permette di vedere nulla. Questo vale per le imbarcazioni come anche per le auto. Per questo motivo lavano bene i vetri con della semplice acqua da rubinetto eliminando la sporcizia. Asciugano poi l’acqua con dei fogli di giornale, che sono i migliori per eliminare in modo efficace l’acqua dai vetri. Un sistema che garantisce pulizia ed efficacia contro le condense.

Ecco alcuni sistemi efficaci per eliminare l’umidità di casa.