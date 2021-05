Da cosa possono dipendere quelle strane malformazioni sui pomodori che abbiamo nell’orto nonostante tutte le cure nella coltivazione

Questo è il migliore periodo per la semina dei pomodori. Però nonostante il rispetto di determinate regole basilari non sempre il raccolto porta un risultato soddisfacente. Perciò vediamo sa cosa possono dipendere quelle strane malformazioni sui pomodori che abbiamo nell’orto nonostante tutte le cure nella coltivazione. I nostri Esperti hanno avuto modo di avere un confronto mirato sul problema dei pomodori malformati per evitare di ripetere lo stesso raccolto insoddisfacente dello scorso anno. Ecco alcune possibili spiegazioni e quali errori bisogna evitare.

Scopriamo perché succede questo strano fenomeno

A primo impatto gli Esperti hanno attribuito il fenomeno a danni meteorologici oppure ad errori di coltivazione. A quanto pare il fenomeno della mutazione genetica del pomodoro non rientra tra gli eventi capaci di far crescere l’ortaggio malformato. Perché i pomodori hanno una forma strana, allora?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Purtroppo le condizioni climatiche hanno un certo peso sulla riuscita della crescita sana del pomodoro. Nei periodi tra marzo e aprile spesso si verificano cali anche forti della temperatura, il che danneggia il fiore del pomodoro. Purtroppo anche un nostro cambio di abitudine incide sulla malformazione.

Spesso e volentieri i pomodori vengono piantati molti mesi prima rispetto al periodo consigliato. Di conseguenza il clima ancora freddo è deleterio per la crescita del pomodoro. Ecco perchè al momento del raccolto rimaniamo insoddisfatti. Basta veramente una sola notte impervia per causare danni futuri al pomodoro. Questo problema vale sia per la coltura in serra che nell’orto.

Il coltivatore deve stare attento a non solo a dove mette i piedi

Può sembrare strano ma un secondo motivo plausibile per evitare di trovarsi pomodori malformati è stare attenti a dove mettere i piedi. Spesso i coltivatori, senza volerlo, passando tra le file, danneggiano l’ovario del fiore con il sarchiatore per eliminare le erbe infestanti.

Da cosa possono dipendere quelle strane malformazioni sui pomodori che abbiamo nell’orto nonostante tutte le cure nella coltivazione

Abbiamo visto le due ipotesi più plausibili ma prima di concludere l’articolo, vogliamo rendere edotti i nostri Lettori su un altro aspetto. Anche i trattamenti ormonali effettuati ai fiori nelle coltivazioni possono incidere sulla crescita e generare le strane protuberanze che appaiono sui pomodori.