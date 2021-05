Oltre alle ciliegie in questo periodo primeggiano le fragole, con il loro sapore fresco e dolce allo stesso tempo. Se ne conoscono bene le ricette per gustarle nel modo migliore, ma ora daremo spazio in tavola all’amata fragola con questi due incredibili utilizzi da lasciare tutti entusiasti.

Come scegliere le fragole

Le fragole sono un frutto bello a vedersi e buono a gustarsi, ma devono essere ben selezionate. Prima di tutto scegliamo quelle che sono di un bel colore rosso e scartiamo tutte quelle che hanno qualche difetto, come macchie di colore o ammaccature sulla polpa. Infatti una sola fragola non integra potrebbe rovinare tutte le altre.

Come lavare le fragole

L’errore che spesso si commette con le fragole è di lavarle dopo aver tolto il picciolo. Invece vanno lavate con tutto il picciolo, nella loro integralità. Se togliessimo il picciolo durante il lavaggio entrerebbe dell’acqua nel frutto, rovinandone il sapore. Invece con il picciolo integro ciò non può avvenire e permette anche una buona conservazione.

Si possono lavare su un colino grande, sulla schiumarola oppure se sono molte, direttamente nello scolapasta. Si lavano sotto acqua corrente, ma non forte, ed è importante lasciarle sgocciolare per bene, per poi sistemarle in frigorifero.

Come conservarle

Dopo averle lavate come descritto sopra, si possono conservare in freezer anche per un anno. Un altro metodo per poter conservare le fragole è di farle essiccare. Per fare ciò si tagliano a fette sottili con uno spessore di uno o due millimetri e si lasciano essiccare al sole.

Spazio in tavola all’amata fragola con questi due incredibili utilizzi da lasciare tutti entusiasti

Una volta essiccate si possono conservare in barattolo. Un modo molto simpatico d’utilizzare le fragole essiccate è di mangiarle come una gomma da masticare. Si mettono in bocca con una foglia di menta donando ai denti splendore e disinfettandoli allo stesso tempo. Infatti le fragole contengono lo xilitolo uno zucchero naturale che a differenza dello zucchero classico, riduce le carie e rende più forte i denti rimineralizzandoli.

Un altro modo di utilizzare le fragole essiccate è di mischiarle insieme ai fiocchi d’avena per farne un prodotto da colazione tipo muesli, sano e appetitoso.

