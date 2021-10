Ecco le nuove tendenze primavera-estate 2022 della Paris Fashion Week che dobbiamo tenere d’occhio se vogliamo essere super cool nei prossimi mesi

Le foto delle sfilate di Parigi hanno inondato i nostri telefoni e computer. Tra la movimentata passerella di Chanel, che ha revocato gli show degli anni ’90, al tripudio anni ’60 di Dior, fino alle linee più nette e seriose di Miu Miu, c’è davvero un’ampia scelta per tutte.

Anche se è ancora presto, il mondo della moda guarda sempre avanti e in parte cominciamo anche noi a pensare a cosa potremo acquistare nei negozi nei prossimi mesi. Il fashion month si è appena concluso e ci ha già aggiornato sui grandi marchi, sui modelli e gli stili a cui ispirarsi, sugli accessori di cui non poter fare a meno.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco allora le nuove tendenze primavera-estate 2022 della Paris Fashion Week che dobbiamo tenere d’occhio se vogliamo essere super cool nei prossimi mesi.

Tra il viaggio di Chloé e gli anni ’90 di Chanel si aprono mondi e stili diversi

Tweed corti, giacchine stile Chanel corte, collane a catena con il classico logo doppia C, costumi a vita alta. Il mondo di Virginie Viard per Chanel è tutto Saint Tropez anni ’90. Grandi borse a braccio, colori tenui, minigonne e sandali con tacco quadrato, tutto ha un sapore così vintage e così chic secondo la storica casa di moda francese.

La vita bassa è stata la protagonista indiscussa della sfilata di Miu Miu e non solo nel jeans. Gonne fatte con pezzi di stoffa tagliati a vivo di solo 20 cm, tenute con dei mega cinturoni. In abbinamento dei maglioni a top che tengono scoperta la pancia e mocassini con calzini da vere school-girl.

Louis Vuitton non dimentica la pelle, anzi la inserisce nella sua sfilata con un’attenzione particolare. Sì a giacche e blazer in pelle da addolcire con delle sottovesti in pizzo, con gonne a palloncino e jeans. Quindi sì alla donna dark, ma senza esagerare.

Ecco allora le nuove tendenze primavera-estate 2022 della Paris Fashion Week che dobbiamo tenere d’occhio se vogliamo essere super cool nei prossimi mesi

Tagli, colori e forme dal sapore tutto boom economico e anni ’60 per Dior. La scelta della design italiana Maria Grazia Chiuri è quella di riportare indietro un momento bellissimo della storia del Mondo. Giacche doppiopetto e completi con minigonna da indossare con un modello di scarpa a metà tra un sandalo e una Mary Jane bassa. Anche le acconciature sono pensate in questo stile: capelli appuntati in maniera precisa e ordinata con frange e crocchie. Immancabile la nuova bag Dior Parisienne alla mano.

Maxi dress di colore bianco, caftani, lavorazioni a crochet e frange. Il mondo di Chloé è naïf, fatto di liberazioni e partenze, di atmosfere marine, sconfinate. La parola d’ordine è comodità con sandali bassi ai piedi e collane di conchiglie. Anche il beauty look è pensato in questo senso. I capelli sono sciolti, liberi al vento, senza acconciature o pieghe. Anche Hermès la pensa allo stesso modo, proponendo dei look leggeri, luminosi, comodi ma studiati. I tagli e i tessuti con degli intarsi a rombo sono ricercati, non c’è nulla di lasciato al caso nella collezione di Nadège Vanhee-Cybulski.