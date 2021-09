A molti lettori piace leggere l’oroscopo, un metodo divertente e innocuo per farsi un’idea di cosa succederà nel corso della giornata o della settimana. Su tanti giornali, sia cartacei che online, le previsioni dello zodiaco sono una rubrica fissa. Spesso i Lettori possono trovare degli articoli anche più curiosi e interessanti, come quelli sullo zodiaco celtico, quelli sull’oroscopo cinese e tante altre interessanti curiosità.

L’articolo di oggi esplorerà un altro affascinante mondo, fatto di esoterismo e mistero: quello dei tarocchi. Si tratta di un metodo di previsione del futuro antichissimo, che affonda le sue radici addirittura nell’antico Egitto: ecco la carta dei tarocchi di oggi per predire il futuro meglio dell’oroscopo. Ma per capire meglio come funziona, prima è opportuno qualche brevissimo cenno storico.

Cosa sono

I tarocchi sono un gioco di carte nato ufficialmente nel XV° secolo, probabilmente dall’unione del classico mazzo italiano con un altro mazzo di 21 carte comunemente dette Trionfi o Arcani Maggiori. Le normali carte che ancora oggi si usano a poker o in altri giochi sono invece detti Arcani Minori. Il mazzo viene mescolato e, per la lettura, si effettua la cosiddetta “stesa”. Una sorta di solitario che serve a estrarre le carte in maniera precisa e attribuire a ciascuna di esse un significato.

Ci sono diversi tipi di stesa, utili a situazioni differenti, ma un altro metodo di lettura che tanti cartomanti utilizzano è quello della “carta del giorno”. Basta semplicemente mescolare il mazzo ed estrarre la prima carta per avere consigli e previsioni sulla giornata in arrivo.

Gli Arcani Maggiori, in particolare, sono simboli ricchi di tantissimi significati che possono davvero regalare visioni dettagliate a chi sa interpretarli. È bene ricordare, però, che i tarocchi forniscono solo uno spunto di riflessione più che una vera predizione: possono aiutare a trovare dentro sé stessi le risposte che si stanno cercando.

Ecco la carta dei tarocchi di oggi per predire il futuro meglio dell’oroscopo

La carta di oggi è la Stella. Si tratta del XVII Arcano Maggiore, è estremamente positivo e dal forte significato simbolico. Nella sua rappresentazione classica, raffigura una donna splendida sulle rive di uno stagno, intenta a versare il contenuto di due coppe nell’acqua stagnante che viene così purificata. In cielo sopra di lei ci sono otto stelle, ciascuna con otto punte. Accanto a lei, un ibis su di un albero.

La Stella rappresenta la bellezza, la verità, la luce e la vita. È una vera e propria carta-guida, che ricorda a chi la trova sul suo cammino di seguire la propria stella interiore, la propria personalità, le proprie inclinazioni in rapporto alle altre forze universali. Risveglia il proprio canale con l’eternità e l’interiorità: l’ibis, infatti, rappresenta l’anima.

Il XVII° Arcano è dunque un simbolo di pace, armonia, che indica l’arrivo di situazioni favorevoli e prospettive future positive. È anche messaggero di rinascita spirituale e di grande speranza e fiducia.