Per Stellantis si potrebbe essere creata una configurazione grafica molto ribassista. Tanto che il ribasso in corso potrebbe avere ancora molto spazio davanti a sé. Eppure il titolo risulta essere molto sottovalutato.

A Piazza Affari il titolo Stellantis è il migliore seguito da Azimut Holding e Cementir. Questa classifica è stata ottenuta considerando diversi aspetti del titolo. Ad esempio, la sottovalutazione, il dividendo, la solidità finanziaria, i bilanci passati e le previsioni per quelli futuri.

Di particolare interesse per il titolo Stellantis è in rendimento del dividendo allo stato attuale intorno a circa l’8%. In futuro è, invece, visto in crescita a circa il 10%.

Stellantis, poi, ha anche un’ottima reputazione tra gli analisti che vedono una sottovalutazione di circa il 60%. Il problema vero è la grande dispersione tra le diverse raccomandazioni. La raccomandazione più ottimista, infatti, indica un prezzo obiettivo pari a circa 36 euro per una potenziale sottovalutazione di oltre il 150%. Nello scenario più conservativo, invece, le quotazioni sono sottovalutate di meno del 10%.

La valutazione del titolo secondo l’analisi fondamentale

Dal punto di vista dei multipli di mercato, qualunque sia la metrica utilizzata, le azioni Stellantis sono fortemente sottovalutate. Basti pensare che il rapporto prezzo su utili (PE) della società è circa un decimo rispetto alla media del settore di riferimento (2,8 vs 25,8). Anche il rapporto prezzo su fatturato, che è pari a 0,3, è tra i più bassi del mercato. Questo livello di sottovalutazione rimane anche se si allarga il campo a tutto il settore europeo. Lo stesso Price to Book ratio esprime lo stesso livello di sottovalutazione.

Che tra l’altro è confermato dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Il ribasso in corso potrebbe avere ancora molto spazio davanti a sé: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 20 dicembre in ribasso dell’1,63% rispetto alla seduta precedente a quota 13,254 euro.

L’incrocio ribassista in corso sul titolo è molto solido e va avanti praticamente da inizio dicembre. C’è un aspetto che deve fare preoccupare. L’incrocio ribassista c’è stato dopo che le quotazioni sono state respinte dall’area di massimo a 15,2 euro. Potrebbe essersi formato, quindi, un doppio massimo con obiettivo minimo in area 12 euro. Per Stellantis, quindi, il letargo degli orsi potrebbe essere ancora lontano.