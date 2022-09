L’ammoniaca è un prodotto che conosciamo da molto tempo, i cui flaconi sono ben visibili al supermercato, nel reparto detergenti casa. È probabile, quindi, che in casa nostra un tale prodotto non manchi, poiché può servire per rimuovere lo sporco insistente. Certo, l’ammoniaca è però anche una soluzione chimica particolarmente aggressiva, per cui è bene indossare guanti per adoperarla. Bisogna sempre, però, tenere conto di cosa trattare con il suo utilizzo. E, altresì, di quando evitare di adoperarla, preferendo magari sostituirla con agenti naturali.

Pulire i tappeti persiani con questo prodotto

Qualche goccia di ammoniaca diluita in acqua ci permette di pulire i tappeti persiani senza rovinarli. Basta intingere le setole di una spazzola dura e apposita per tessuti nella soluzione e strofinare con forza il tappeto da pulire. Compiendo ciò, si dovrà insistere, in modo particolare, sulle parti più sporche. Si lascerà quindi asciugare all’aria e si otterrà un tappeto perfettamente pulito. Anche altri oggetti e superfici possono essere detersi e ben puliti grazie all’ammoniaca. Vediamo quali.

Cosa pulire con l’ammoniaca e quando evitare di usarla in casa

L’ammoniaca, sempre diluita con acqua, potrebbe aiutarci a far risplendere lampadari e pavimenti. Ma, soprattutto, parti della nostra cucina e dei suoi accessori che, maggiormente, sottostanno all’azione dello sporco. Con l’ammoniaca possiamo ad esempio pulire le griglie nere e incrostate del forno e rimuovere l’unto dai fornelli. Oppure togliere l’opacità dai bicchieri di vetro. Questi, però, andranno successivamente messi a lavare in lavastoviglie, per eliminare così le esalazioni del prodotto. Per quanto riguarda altri oggetti, con l’ammoniaca possiamo pulire spazzole e pettini per capelli ed eliminare la muffa dal vimini. Ancora, possiamo togliere il cattivo odore dalle scarpe e lucidare persino la nostra auto.

Ci sono però casi in cui sarebbe meglio evitare di usarla. Ad esempio in caso di allergie o reazioni avverse all’inalazione del prodotto. E per quello che riguarda tessuti e materiali particolarmente delicati. Questo potrebbe essere il caso di lenzuola di seta oppure qualora si desiderasse sbiancare un paio di scarpe di tela. In questi casi, sarebbe meglio sostituire l’ammoniaca con un agente naturale come il limone o il bicarbonato. Potremo, ad esempio, aggiungere un cucchiaino di bicarbonato al detersivo in lavatrice per sbiancare le scarpe bianche in tela. Oppure qualche goccia di succo di limone, aggiunta al detersivo apposito, potrebbe ridare splendore alle lenzuola di seta. Ecco cosa pulire con l’ammoniaca e quando, invece, evitare di adoperare il prodotto.

