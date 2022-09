Con l’arrivo della stagione fredda c’è sempre la paura di non essere coperti abbastanza. Soprattutto nelle mezze stagioni, quando in alcuni orari fa caldo mentre in altri fa freddo. Come ben sappiamo la soluzione migliore è quella di vestirsi a cipolla. Potrà essere scomodo quando fa caldo e dobbiamo toglierci felpe o maglioni, ma è sicuramente la strategia vincente. Così quando fa freddo possiamo coprirci, se invece farà caldo possiamo scoprirci.

I vestiti possiamo metterli anche in inverno

Solitamente il vestito viene associato all’estate. Infatti quando arriva la stagione calda smettiamo di indossare pantaloni o gonne e indossiamo vestiti. Quelli belli larghi, dai tessuti leggeri che ci fanno respirare.

Per l’autunno-inverno, invece, il vestito diventa più attillato ed elasticizzato andando a sottolineare la silhouette. Un vestito tendenzialmente smanicato, ma che arriva fino alle caviglie. E se abbiamo freddo sopra possiamo abbinare un bel maglione crop oppure una felpa per un look più easygoing.

Vestito chiave della stagione autunno inverno che molte donne stanno già amando

Il vestito che tutte stanno già indossando è quello con la stampa surrealista e un pochino artistico. È un abito che sta spopolando ultimamente dopo che è stato avvistato su molte passerelle internazionali. E poi con il famoso effetto a goccia questo è andato anche nei negozi di fast fashion. E quindi possiamo trovarlo sia da sfilata sia invece più economico.

I marchi in sfilata

Da Milano a Parigi, passando per Londra, la moda ama l’abito elasticizzato surrealista. La prima a leggere nel connubio moda-arte la sua vera potenza è stata Elsa Schiaparelli, brand oggi diretto da Daniel Roseberry, che continua con grande intelligenza la strada intrapresa dalla fondatrice del marchio.

Un marchio che fa del surrealismo una chiave di lettura dei suoi abiti e dei suoi show è sicuramente Loewe. Brand che in occasione della scorsa sfilata autunno/inverno 2022 ha presentato in collezione un abito lungo dalla stampa surrealista.

Artistico è anche il mondo di JW Anderson che non a caso, oltre a disegnare per il suo omonimo brand, disegna le collezioni uomo e donna di Loewe.

Del Core anche in passerella ha portato in scena un mondo arte misto a couture parigini. Una semi-couture dai tagli young, dalle stampe pop e dalla struttura degli abiti architettonici. Ecco il vestito chiave della stagione autunno inverno che molte donne stanno indossando.

