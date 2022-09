Come risparmiare sulla batteria dell’iPhone e farla durare più a lungo

La batteria dell’iPhone ci può creare un problema? Seppur invisibile, non è un componente di poco conto. Non rovinare questa parte è fondamentale per far mantenere in vita il cellulare targato Apple. Ottimizzare la batteria di questo telefono, infatti, è uno dei segreti per mantenerlo più a lungo possibile in vita. Alcune persone vanno incontro a diverse difficoltà e si chiedono perché si scarica subito oppure come mai la batteria dell’iPhone dura poco. Ma non a tutti succede, poiché ci sono dei modi per risolvere o per prevenire il problema. Nei casi più eccessivi la batteria dell’iPhone si surriscalda e a volte non si carica, per questo è bene sapere cosa lo danneggia e quando consuma di più. Inoltre, alcuni aspetti determinanti potrebbero portare a far scaricare prima l’iPhone. Usare il cellulare come modem anche per pc e tablet sarebbe ad esempio un fattore scatenante.

Oltretutto, sapere quando conviene cambiare e come capire quando la batteria dell’iPhone è da sostituire risulta fondamentale per performance alte a lungo termine. Allora, come risparmiare sulla batteria dell’iPhone? Il modo di caricare influisce? Alcuni metodi aiutano a caricare bene l’iPhone per poter preservarne la batteria. Sicuramente non bisogna lasciarlo in carica per tutta la notte, perché potrebbe fondersi andando avanti nel tempo. Per cui vediamo cosa fare per risparmiare la batteria del nostro smartphone. Scopriamo tutti i modi possibili e anche il perché è necessario per una lunga durata della performance di tutto il cellulare nel tempo.

Perché si scarica subito e dura poco

Il telefono dovrebbe caricare fino all’80% e non si dovrebbe scaricare del tutto. In quest’ultimo caso è meglio non scendere sotto il 20%. È consigliato proprio dai produttori di caricare in questo modo una batteria agli ioni di litio. Scarsa autonomia? I motivi potrebbero variare dalle app di scarsa qualità o addirittura per via delle nostre abitudini sbagliate quando usiamo il cellulare. Per esempio, alcuni sbagliano nelle modalità di utilizzo del caricabatterie. Ma ci sono anche altri fattori che fanno scaricare subito la batteria dell’iPhone e quindi di conseguenza dura poco. Tra questi vi è l’usura, il sovraccarico di foto che compromette la memoria e fa lavorare di più la batteria dell’iPhone, riducendo così anche le prestazioni.

Come risparmiare sulla batteria dell’iPhone e farla durare più a lungo

Come si fa a far durare di più la batteria dell’iPhone? È una domanda molto gettonata che fortunatamente ha la risposta, e anche più di una. Per risparmiare sulla batteria dell’iPhone occorre sicuramente non scaricarla completamente o non caricarla troppo, come detto. Quindi si consiglia di rimanere sul 50%, il numero ideale, anche se non è sempre facile. Quando si carica il dispositivo è meglio spegnerlo: ecco un altro suggerimento. Infine, l’azienda ufficiale Apple consiglia di usare il risparmio energetico. Per attivarlo bisogna andare sulle “impostazioni”, poi cliccare su “batteria” e attivare il “pulsante di accensione” che si trova nella seconda sezione dedicata al “risparmio energetico”.

