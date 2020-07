Il peggio non è ancora passato. La pandemia del coronavirus produce ancora i suoi effetti sul lato economico delle famiglie. La bolletta dell’energia ha un costo in più per l’estate per colpa dello smart working. In questi giorni di gran caldo, i lavoratori continuano a svolgere il proprio dovere tra le mura di casa. I dipendenti della pubblica amministrazione, meno quelli del settore privato per alleviare la sofferenza da caldo hanno la necessità di accendere i condizionatori. Tenere accesa l’aria condizionata in casa per numerose ore ha un costo che appesantisce di più la bolletta elettrica.

Facciamo un calcolo di quanto si spende

Facile.it ha fatto una stima in merito per calcolare il costo aggiuntivo sulla bolletta. Rinfrescare la stanza di 20 metri quadrati per 6 ore al giorno ha un costo mensile di 68 euro. Con l’aria condizionata aperta per 10 ore il costo aumenta a 113 euro. Il salasso è servito, invece, quando si prova a raffreddare l’intero appartamento: la spesa nelle migliori delle ipotesi raggiunge i 200 euro.

Il caldo è solo all’inizio, meglio controllare oggi il periodo di accensione dei climatizzatori altrimenti la sorpresa arriverà con la bolletta elettrica. Come bisogna fare? Un vademecum è utile per piccole regole comportamentali da tenere presente tra le mura domestiche per ridurre le spese.

La tariffa migliore in base allo stile di vita

Con il lockdown per il coronavirus ognuno di noi ha stravolto le proprie abitudini di vita. I lavoratori hanno vissuto la casa con maggiore incidenza rispetto al passato ma non si sono resi conto che cambiare la tariffa dell’energia elettrica poteva portare ad un risparmio. Molte nostre abitazioni vengono alimentate con una tariffa bioraria. Questa tariffa ha un prezzo ridotto nella fascia serale ma superiore in quella diurna. In alternativa c’è la tariffa monoraria con un prezzo della componente energetica unico, che non varia a seconda dell’orario di consumo. La bolletta dell’energia ha un costo in più per l’estate per questo motivo. E’ bene dunque rendersi conto dello stile di vita e adeguarsi velocemente.