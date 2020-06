Come ottenere una bolletta di luce e gas più leggera in estate? Risparmiare di questi tempi fa bene alla tasca e all’umore. Vi spieghiamo come ottenere una bolletta di luce e gas più leggera. In estate però si presenta un problema in più: il caldo è più asfissiante e si tende a sottovalutare i costi dell’energia elettrica che aumentano per colpa dell’uso dei condizionatori. Se in inverno la nostra croce sono i termosifoni che consumano e fanno aumentare la bolletta del gas, il discorso è diverso in estate. In questo caso dobbiamo affrontare spese in più sulla bolletta elettrica per via dei condizionatori.

Una maggiore accortezza

Ci accorgiamo di aver consumato troppa energia elettrica e gas quando ci arriva la bolletta. A quel punto è troppo tardi. I più diligenti cercano di anticipare l’evento rivedendo le tariffe offerte dalle miriadi di società presenti sul territorio nazionale. Spesso anche cambiare gestore può essere un toccasana, scegliendo tra le offerte più consone ai propri stili di vita. Risparmiare un bel gruzzolo è possibile se non si è distratti.

La passione della cucina

Avendo più tempo a disposizione in estate trascorriamo ai fornelli gran parte della giornata. Per evitare sprechi meglio usare fornelli piccoli perché consumano meno gas o elettricità rispetto ai fuochi più grandi. Può sembrare strano ma anche far bollire l’acqua senza coperchio è fonte di aumento di consumi. Lo stesso vale per la cottura del cibo: mettere il coperchio sulla pentola evita dispersione del calore.

Fa caldo ma attenti al condizionatore

Appena il caldo si fa asfissiante, si prende il telecomando e si accendono i condizionatori. In quel momento stiamo dando il là all’aumento della bolletta elettrica. Per sprecare meno energia il suggerimento è di usare la modalità deumidificazione.

Rinnovare il parco elettrodomestici

E’ vero che non ci sono soldi in giro ma anche elettrodomestici più datati sono fonte di consumi più alti. Per ottenere un risparmio significativo vanno tenuti in casa elettrodomestici con classe energetica superiore ad A. Vi abbiamo dato alcune dritte per ottenere una bolletta di luce e gas più leggera in estate.

a