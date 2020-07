Durante il periodo di prova lavorativo posso essere licenziato senza motivo? Non so se vi è mai capito oppure se ve lo siete mai chiesto. Ma il datore di lavoro può licenziare un suo dipendente in periodo di prova? Per capire meglio la situazione è opportuno addentrarsi nei diritti dei lavoratori. Quindi cerchiamo di capire meglio come funziona il rapporto lavorativo durante il periodo di prova e se ci possono licenziare senza motivo.

Il principio secondo cui il lavoratore può essere licenziato solo ricorrendo una giusta causa o un giustificato motivo non vale nei confronti del lavoratore in prova. Infatti, durante il periodo di prova, entrambe le parti possono recedere liberamente, senza neppure essere tenute al pagamento del preavviso o dare alcuna motivazione. Tuttavia, la possibilità di recedere liberamente dal rapporto in prova da parte del datore di lavoro è più apparente che reale, dal momento che la giurisprudenza ha elaborato alcune regole, ormai acquisite, che limitano questa facoltà.

Vediamo quali sono…

In primo luogo, bisogna che il patto di prova sia stato stipulato legittimamente. A tale fine, è necessario che il patto risulti per iscritto. Che sia inoltre esplicitamente sottoscritto per accettazione dal lavoratore e che sia precedente o contestuale all’inizio del rapporto. In mancanza di questi requisiti, il patto di prova sarebbe nullo. La mancata indicazione scritta in ordine alle mansioni specificamente assegnate al lavoratore, e sulle quali verterà la prova, determina la illegittimità del recesso di cui si parla.

In ogni caso, la libertà di licenziamento del lavoratore in prova viene meno allo spirare del termine della prova, e in ogni caso dopo che siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto. Infatti, spirato il termine, l’assunzione diviene definitiva e il datore di lavoro tornerà a soggiacere alle regole della giusta causa e del giustificato motivo.