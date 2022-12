È in arrivo un 2023 strepitoso: sveliamo quali saranno i 3 segni più fortunati in amore e nel lavoro

Manca sempre meno all’arrivo del nuovo anno e cresce la curiosità di sapere come sarà il nuovo anno. L’oroscopo del 2023 preannuncia importanti novità per 3 segni zodiacali che grazie al pianeta Venere potranno ottenere moltissime soddisfazioni. Oggi sveleremo quali segni vivranno un 2023 pieno di amore, gioia e benessere.

Lasciate alle spalle le abbuffate natalizie, ci rendiamo conto che sta arrivando l’anno nuovo. C’è chi partirà per festeggiare il nuovo anno in un luogo stupendo e chi lo trascorrerà festeggiando con gli amici di sempre. Secondo l’oroscopo, il 2023 sarà un anno ricchissimo. L’inizio di un nuovo anno porta molte aspettative, speranze, ma anche qualche timore.

Con questo articolo vogliamo dedicarci ai segni che nel 2023 saranno protagonisti e favoriti dalla sorte. Importanti eventi astrologici segneranno il corso di questo nuovo anno.

Infatti, già dai primi giorni del mese di gennaio potremo assistere al transito di Venere nel segno dell’Acquario. Scopriamo insieme che cosa succederà.

È in arrivo un 2023 strepitoso: sveliamo come sarà l’anno nuovo per il segno zodiacale del Leone

Il Leone inizierà il 2023 con una buona dose di fortuna. Fino alla fine del mese di marzo, Saturno sarà favorevole e questo permetterà ai Leone di concludere affari importanti.

I guadagni saranno in crescita per tutta la prima parte dell’anno. Gli appartenenti a questo segno di fuoco non si accontentano mai e sono persone ambiziose: i più astuti e capaci potranno addirittura ottenere una promozione.

Venere regala ai nati sotto il segno del Leone grande fascino e il mese di aprile potrebbe rappresentare la svolta. Chi vuole ottenere qualcosa dal partner o da una persona importante sarà aiutato da un Giove favorevole: carpe diem.

Tanti soldi e benessere per il segno del Toro secondo l’oroscopo del 2023

Il 2023 sarà l’anno del riscatto per il segno del Toro. I nati sotto questo segno di terra vivranno moltissime emozioni e impareranno a lasciarsi andare.

Vivere i sentimenti con spensieratezza sarà la chiave per permettere a una storia importante di crescere. Per quanto riguarda gli affari, febbraio sarà un mese chiave in cui i Toro dovranno impegnarsi moltissimo e faticare un po’. Questo impegno porterà presto i suoi frutti e infatti il 2023 sarà l’anno in cui i nati sotto questo segno potranno finalmente realizzarsi economicamente. Infine, dopo un anno decisamente stressante, i Toro riusciranno a ritrovare l’equilibrio interiore grazie a uno sport accantonato da tempo. Questo aiuterà anche a tornare in forma dopo le feste. L’inizio del nuovo anno sarà il momento perfetto per viaggiare e fare nuove esperienze.

L’anno nuovo premia i Capricorno con una valanga di soldi e fortuna

È in arrivo un 2023 strepitoso: sveliamo che cosa accadrà ai nati sotto il segno del Capricorno. Il 2023 sarà un anno pieno di cambiamenti positivi. Un nuovo lavoro o anche soltanto un nuovo incarico daranno ai Capricorno tante energie e idee positive.

Il lavoro porterà guadagni straordinari a partire dal mese di marzo grazie a una buona intuizione. Ciò permetterà agli appartenenti a questo segno di terra di crescere professionalmente ed economicamente.

Il 2023 regalerà nuove emozioni anche sul fronte dei sentimenti. È in arrivo un periodo molto sereno, soprattutto per coloro che hanno avuto il coraggio di lasciarsi andare e credere nel rapporto di coppia.