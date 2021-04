Nella pulizia della casa a volte ci sono luoghi o oggetti sottovalutati. Spesso vengono dimenticati e non vengono puliti. È proprio qui che si nasconde un pericolo. In questo articolo sveleremo proprio uno di questi posti impensabili che è meglio conoscere. Anche perché in questo periodo di pandemia l’igiene è fondamentale. Sia quella personale che quella della casa. Allora ecco qual è l’oggetto più sporco della casa e pieno di batteri a cui nessuno pensa e come pulirlo a fondo.

Nascosto in piena vista

Ci si può aspettare che lo sporco si annidi nei posti più nascosti della casa. Come dietro i mobili o gli elettrodomestici. Normalmente è così, fatta eccezione per questo oggetto. Lo utilizziamo davvero ogni giorno per tutto il giorno. Ma soprattutto lo usa qualsiasi persona che entra nella nostra casa. Ed è proprio questo il problema. Ma, nonostante ciò, è come se non ci accorgessimo che esiste. Non ci si fa proprio caso. Ma in realtà bisogna porci davvero molta attenzione. È necessario pulirlo e sanificarlo abbastanza spesso. Soprattutto in questo periodo di pandemia. Vediamo di che si tratta e come rimediare.

Sveliamo il mistero

Stiamo parlando delle maniglie delle porte. Ecco qual è l’oggetto più sporco della casa e pieno di batteri a cui nessuno pensa e come pulirlo a fondo. Se ci si pensa le tocchiamo tantissime volte al giorno. Così gli trasmettiamo tutti i microrganismi che abbiamo sulle mani. Anche entrando in casa e andando a lavarci le mani possiamo dover aprire la porta del bagno. Ora sicuramente ci faremo caso. Ma come pulire nel modo giusto? Ci si può muovere con prodotti industriali e naturali. Esistono dei comodi spray igienizzanti per oggetti e superfici. Oppure parlando di rimedi naturali possiamo usare determinati ingredienti. Per esempio, si può tagliare un limone a fettine. Metterle in una bacinella di acqua calda così che si liberino le sostanze del limone. Intingere una spugna e poi passarla sulla maniglia. In questo modo puliremo, disinfetteremo e profumeremo le nostre maniglie.