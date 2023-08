Juventus e Lazio hanno perso punti in campionato e fanno perdere soldi in Borsa

L’ultima giornata del campionato di seria A ha visto due squadre molto accreditate andare incontro a una battuta di arresto. Infatti, Juventus e Lazio hanno perso punti in campionato facendo perdere anche soldi in Borsa agli investitori. Come abbiamo avuto modo di scrivere più volte, infatti, l’andamento borsistico delle squadre di calcio è molto legato alle performance sportive e non potrebbe essere altrimenti. Come vedremo, però, nonostante questa forte correlazione per Juventus e Lazio l’analisi grafica riesce comunque a individuare i livelli chiave da monitorare in chiusura di time frame.

Le quotazioni della Juventus sono nuovamente alle prese con una resistenza storica: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 28 agosto con un ribasso dello 0,22% rispetto alla seduta precedente a quota 0,358 €.

Il pareggio con il Bologna ha frenato la corsa sia delle quotazioni a Piazza Affari che della squadra in campionato. Al momento ancora nulla di drammatico, ma possiamo dire che, almeno in Borsa, le quotazioni sono arrivate a un livello chiave. Come si vede dal grafico, infatti, per tutto il 2023 la resistenza in area 0,3630 € ha frenato la salita del titolo. La mancata rottura di questo livello potrebbe provocare un nuovo ritracciamento verso il supporto in area 0,3362 €. Sotto questo livello, poi, si potrebbe ipotizzare una vera e propria inversione di tendenza. Una chiusura giornaliera superiore a 0,363 €, invece, potrebbe favorire uno sviluppo rialzista secondo lo scenario mostrato in figura.

Le azioni della Lazio sono alle prese con supporti importanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Lazio (MIL: SSL) ha chiuso la seduta del 28 agosto con un ribasso del 1,47% rispetto alla seduta precedente a quota 1,005 €.

La tendenza in corso è ribassista e al momento l’unico freno ad accelerazioni è posto dal supporto in area 0,985 €. Sarà questo il livello da monitorare nelle prossime sedute. La sua rottura potrebbe favorire un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. I rialzisti, invece, potrebbero accelerare al rialzo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 1,053 €.

