L’azzardo di Elon: come il successo di Starlink sta pagando i debiti (e gli errori) dell’AI

L’impero imprenditoriale e tecnologico guidato da Elon Musk sta attraversando una profonda e complessa spaccatura interna, che costringe gli analisti a rivedere l’efficacia della sua strategia di allocazione del capitale. Da un lato, la costellazione satellitare Starlink si è definitivamente trasformata nella vera gallina dalle uova d’oro di SpaceX, superando la soglia dei 12 milioni di abbonati a livello globale e registrando ricavi record che superano gli 11 miliardi di dollari complessivi. Dall’altro lato, le massicce e aggressive scommesse sul fronte dell’intelligenza artificiale generativa stanno gravando pesantemente sui bilanci consolidati, sollevando seri interrogativi sulla lucidità e sulla sostenibilità a lungo termine di questo colossali esborsi. Si assiste così a un paradosso finanziario senza precedenti, dove i successi dell’ingegneria aerospaziale vengono cannibalizzati dalle ambizioni digitali della Silicon Valley.

Il motore finanziario di Starlink

Il segmento della connettività internet satellitare a bassa latenza non rappresenta più una scommessa futuristica ad alto rischio, ma si è consolidato come l’unico vero pilastro redditizio in grado di sostenere l’intera galassia industriale di Musk. Nel corso dell’ultimo anno fiscale, Starlink ha generato ben 4 miliardi e 400 milioni di dollari di utile operativo puro, registrando margini di profitto straordinari che sfiorano il 63%. Nonostante una fisiologica e calcolata riduzione del ricavo medio per singolo utente, dovuta principalmente alla necessaria espansione commerciale in mercati emergenti a minor potere d’acquisto, la crescita esponenziale degli abbonamenti residenziali e aziendali sta garantendo un flusso costante e imponente di liquidità, vitale per finanziare anche i costosi lanci dei vettori Starship.

Il buco nero dell’intelligenza artificiale

Mentre i satelliti brillano stabilmente in orbita garantendo rendimenti certi, la terraferma trema sotto il peso delle spaventose perdite legate alla divisione intelligenza artificiale e alla controversa integrazione con la startup xAI. Gli investimenti infrastrutturali necessari per lo sviluppo e l’addestramento continuo dei modelli linguistici di Grok, uniti all’acquisto centralizzato di imponenti carichi di microchip di ultima generazione, hanno portato il comparto AI a bruciare oltre 6 miliardi di dollari in un solo biennio. Questo profondo squilibrio finanziario dimostra inequivocabilmente come gli enormi profitti generati nello spazio da Starlink vengano immediatamente assorbiti dalla dispendiosa e satura corsa all’oro digitale, trasformando quello che doveva essere un ecosistema tecnologico sinergico in un azzardo finanziario ad altissimo rischio per l’intero gruppo di investitori.