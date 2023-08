Queste 2 monete da 2 euro emesse in territorio italiano potrebbero valere fino a 300 euro

Non sempre bisogna puntare al colpo di fortuna della vita per avere una bella giornata. Alle volte basta rendersi conto di una moneta che ci capita per le mani e che potrebbe fruttare una cifra più che dignitosa.

Troppo spesso infatti che le uniche monete di valore abbiano secoli di storia. Non ci rendiamo conto che non bisogna ritornare alle dracme oppure ai fiorini per guadagnare nel mercato della numismatica. Basta riconoscere quelle che ci potrebbero capitare per le mani tutti i giorni. Certo lo stato di conservazione della moneta influenza molto il valore. Un fiore di conio avrà un valore decisamente più alto di una moneta molto usurata. Ma intanto abituiamoci a riconoscere queste 2 monete da 2 euro emesse in territorio italiano hanno un buon valore sul mercato.

Piccole tirature circolanti in Italia

Le monete in questione sono state coniate a San Marino e nella Città del Vaticano. Ciò significa che la probabilità di averle avute in mano in Italia è esponenzialmente più elevata di altrove. Basse tirature, ovviamente, significa valore di mercato elevato. Molto più del valore nominale di 2€. Per quanto riguarda la stampa del piccolo stato papalino, dovremmo sapere che la moneta coniata in occasione della giornata mondiale della Gioventù.

La moneta in questione è facile da riconoscere; oltre al nome della manifestazione, contiene il profilo della Cattedrale di Colonia ed una stella cometa stagliata nel cielo. Era il 2005, e la XX° giornata Mondiale della Gioventù si svolse in terra tedesca. La moneta a ricordo, nella tiratura di 100.000 copie è molto apprezzata dai collezionisti, che la valutano anche 300 euro se in buone condizioni.

Queste 2 monete da 2 euro emesse in territorio italiano hanno un buon valore sul mercato

Qualche buona opportunità di avere una moneta del valore simile potrebbe capitarci con il conio di San Marino. In particolare, fanno molto gola ai collezionisti i 2 euro dedicati allo storico Bartolomeo Borghesi, con la tiratura di 110 mila esemplari e risalenti al 2004. Si riconoscono facilmente per rappresentare, di tre quarti, il busto ed il volto del famoso personaggio in tenuta d’epoca. In ottime condizioni potrebbe valere più di 200 €.

A proposito di piccoli Stati contigui al nostro Paese, dovremmo sapere che la moneta da 2 euro di maggior valore viene proprio dal Principato di Monaco. In questo caso è praticamente impossibile che abbiamo mai avuto la fortuna di tenere la moneta in mano, visto che fu coniata in soli 2.000 esemplari. Rappresenta il profilo di Grace Kelly, nel 25esimo anniversario della morte. Il valore è sbalorditivo: fino 3.000 €.

A chi rivolgersi per farsi fare una valutazione?

L’ideale sarebbe di consultare un negozio di numismatica o i collezionisti stessi. Basta cercare su internet e se ne trovano tanti. Attenzione però a possibili raggiri, affidarsi a esperti veri e seri.

Lettura consigliata

Perché i segni migliori dell’oroscopo a guadagnare soldi sono proprio questi 3? Ecco la spiegazione