Italia sul primo podio mondiale non solo nello sport e nei vini, ecco dove abbiamo trionfato

Gli ultimi 3 anni hanno visto gli italiani letteralmente innamorarsi della cucina da asporto e in consegna a domicilio. Complice anche l’emergenza sanitaria che tutti conosciamo, sta di fatto che ci siamo ritrovati a ordinare i nostri cibi preferiti con un click.

Grazie ad una recentissima classifica internazionale, datata fino a dicembre, andiamo a scoprire l’ennesimo trionfo tricolore.

Classifica che premia le migliori cucine internazionali

Se sei alla ricerca di consigli utili per perdere qualche chiletto dopo le feste, sei sulla pagina giusta. Guardando, invece, i primi 10 posti della classifica internazionale delle migliori cucine e dei piatti più gustosi del Mondo, troviamo decisamente delle sorprese. Innanzitutto, il secondo posto della Grecia, alle spalle della nostra Italia, potrebbe essere per la maggior parte di noi un vero e proprio colpo di scena. Non tanto perché la cucina ellenica sia poco soddisfacente, anzi, ma perché a livello internazionale solitamente lascia posto ad altri giganti del settore. Comunque, per la gioia della cucina mediterranea, il podio è racchiuso in pochi chilometri: Italia, Grecia e Spagna.

Italia sul primo podio mondiale non solo nello sport e nei vini, ecco l’ennesimo premio in cucina

Diciamo subito che sono state analizzate ben 50 cucine internazionali e un dato abbastanza clamoroso riguarda il nono posto della “nouvelle cuisine” francese. Addirittura, davanti alla super pregiata tradizione transalpina, ecco Turchia e Stati Uniti. In clamorosa risalita i piatti giapponesi, letteralmente trascinati dal sushi, ma in rimonta ecco anche la cucina messicana, quella indiana e persino quella turca. Per gli amanti della statistica e delle sorprese, fa specie il pari merito tra Francia e Perù. Mentre la tradizionale e ormai molto commerciale cucina cinese esce per la prima volta dai top 10, collocandosi all’11º posto, a pari merito con la cucina brasiliana.

Per gli amanti del piccante ecco dove si collocano i propri beniamini

Italia sul primo podio mondiale non solo nello sport e nei vini, ecco dove abbiamo trionfato e dove si sono piazzati invece alcuni piatti che appartengono comunque alla nostra classifica dei preferiti. Abbastanza significativo, ma forse anche deludente, il 30º posto della cucina thailandese, sempre più apprezzata però dagli italiani. Nei primi 50 posti si trovano in classifica anche quei Paesi in cui si mangiano i famosi alimenti che rappresenterebbero il cibo del futuro: Vietnam, Corea e Bangladesh. Per semplice curiosità, chiudono la classifica mondiale dei top 50 l’Uruguay e la Slovacchia. Viene voglia di viaggi, parlando di cucina internazionale, e allora perché non fare un salto in una delle località sognate dagli italiani?