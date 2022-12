Il sogno nel cassetto, gli italiani svelano dove vorrebbero fuggire a Capodanno una volta nella vita

C’erano una volta le mete più romantiche e caratteristiche di Capodanno, come Londra e Parigi, ma gli italiani avrebbero espresso per questo Capodanno altri 3 desideri. Andiamo insieme a scoprire in un sondaggio internazionale, cosa avrebbero risposto i nostri connazionali, tra sorprese e pochissime conferme.

Attenzione che i famosi mari tropicali e il caldo della spiaggia non sarebbero in questo momento in testa alla classifica delle location più desiderate dalle famiglie italiane. Occhio anche alle mete 2022 più gettonate e davvero alternative per non spendere cifre folli.

Là dove ci sono i fuochi più belli del Mondo

Ecco la prima sorpresa tra le città in cui gli italiani scaperebbero a Capodanno: Sidney. Merito della fama che si è meritata negli ultimi anni: la capitale mondiale coi fuochi artificiali più belli e suggestivi. Anche perché, a differenza nostra, i “cangaroos” possono permettersi di assistervi in costume da bagno. Pensiamo alla bellezza di alzare lo sguardo al cielo, ammirando saette e colori in spiaggia, magari sorseggiando uno splendido drink.Per chi ha tempo, voglia e soprattutto budget, ecco che la fuga in capo al Mondo potrebbe essere l’idea più assurda e incredibile della vita!

Il sogno nel cassetto, gli italiani svelano dove vorrebbero fuggire anche in capo al Mondo

Se Sidney rappresenta la fuga top, ma è anche a 1 giorno di viaggio, ecco che gli italiani le contrappongono una splendida meta storica e vicina: Atene. Il fascino dell’eterna capitale che ha insegnato al Mondo la filosofia e l’arte. Ma, attenzione che, chi c’è già stato può giurare che i fuochi visti dal Pireo non hanno nulla da invidiare a quelli di Sidney. Senza contare che nelle tante taverne dell’affascinante capitale greca ci sarà la possibilità di mangiare prodotti tipici e festeggiare con gli amici greci. La cui ospitalità è proverbiale in tutto il Mondo, tanto quanto la simpatia reciproca che lega i nostri 2 popoli.

Il sogno di riempirsi le tasche a Capodanno

Il sogno nel cassetto, gli italiani svelano dove vorrebbero fuggire a Capodanno una volta nella vita, magari a Las Vegas. Eccola la capitale mondiale dell’azzardo e della scommessa, del gioco e del sogno, del jackpot e della roulette. Eh sì, gli italiani, secondo un prestigioso network internazionale, quest’anno vorrebbero proprio provare a vincere qualche soldino per partire alla grande nel 2023.

Magari, sperando anche di essere tra i segni zodiacali prossimi a essere baciati dalla buon sorte. Attenzione, però che Las Vegas è anche quella trappola che potrebbe portarci a vuotare clamorosamente le tasche. Altrimenti, se vincessero tutti, non sarebbe diventata così ricca e luccicante. Giocare sì, magari divertendosi, ma col giusto mezzo.