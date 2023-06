Ecco chi sarà eliminato il 5 giugno dall’Isola dei Famosi (spoiler). L’oroscopo cinese è quasi certo. Te lo aspettavi?

L’Isola dei Famosi si sta avvicinando alla sua puntata finale a suon di eliminati. Nell’ultima puntata è toccato a Corinne Clery lasciare il gioco, mentre si sono salvati tutti gli altri. Lei era stata spedita nell’Ultima Spiaggia, ma ha scelto il ritorno a casa. Ora, in Nomination, ci sono solo due naufraghi. Vuoi sapere chi si salverà senza aspettare il 5 giugno?

Che puntata, come sempre, ricca di sorprese, quella dello scorso 29 maggio che ha sancito l’eliminazione della brava Corinne Clery. L’attrice parigina, infatti, ha perso, al televoto, con gli altri concorrenti in Nomination. C’erano Nathaly, Pamela, Marco e Luca, che hanno vinto contro di lei.

Lei doveva passare sull’altra Isola, ma la Clery ha preferito salutare e tornarsene a casa. Come sempre, tanti gli scontri durante la puntata. Come quello tra Lo Cicero e Mazzoli. Interessante che Helena Prestes e Gian Maria Sainato siano rientrati su Playa Fantasma, sancendo l’addio all’Isola di Sant’Elena. Ci sono due naufraghi in Nomination per la puntata del 5 giugno. Vediamo quali.

Ecco cosa prevede, per i due concorrenti in Nomination, l’oroscopo cinese

La prima è Nathaly Caldonazzo e non è certo una novità visto che è una plurinominata. Ricorda molto il cammino di Nikita Pelizon, al Grande Fratello Vip. Nominata continuamente e lei, come avevano previsto, con anticipo, le stelle, ha vinto. Insomma, spesso gli astri ci azzeccano, con giorni di anticipo.

Ad esempio, questa settimana, avevano previsto che la stessa Nathaly si sarebbe salvata nella Nomination del 29 maggio e così è stato. Adesso, la stessa showgirl è stata mandata ancora in Nomination, scelta tramite la catena di salvataggio. A sfidarla ci sarà Fabio dei Jalisse, che è stato nominato da Pamela Camassa, che aveva salvato Alessandra dei Jalisse.

Ecco quando sono nati Nathaly e Fabio e di quale segno cinese fanno parte

Dunque, sono loro due in Nomination, ma ecco chi sarà eliminato il 5 giugno dall’Isola dei Famosi. Come sempre, chiediamo aiuto all’oroscopo, in questo caso quello cinese. Con una premessa doverosa. È un gioco e, come tale, dovete prenderlo.

Spesso ci azzecca, a volte no. Noi riferiamo solo quello che prevedono gli astri, ma è il televoto a decidere chi uscirà. Le stelle aiutano, ma fino ad un certo punto. In ogni caso, la showgirl Nathaly Caldonazzo è nata a Roma il 24 maggio del 1969. Per l’oroscopo cinese, il segno è quello del Gallo.

Ecco chi sarà eliminato il 5 giugno dall’Isola dei Famosi. Ti aspettavi questa eliminazione?

L’altro in Nomination è il cantante Fabio Ricci dei Jalisse, nato a Roma il 5 settembre 1965. È quindi del segno del Serpente. Cosa prevedono i loro oroscopi cinesi per la giornata del 5 giugno? Ebbene, tutto farebbe pensare che, vista il buon oroscopo riservato al Gallo, che avrà una giornata ricca di soddisfazioni, l’esito sia scontato.

Ovvero, che Nathaly riuscirà, ancora una volta, a sopravvivere alla Nomination. Per il Serpente, infatti, si segnala una giornata con qualche nube all’orizzonte. Potrebbe essere l’eliminazione. Però, il televoto ha già dimostrato di infischiarsene delle stelle. Non resta che aspettare il 5 giugno.