Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sono diversi gli aiuti economici messi a disposizione del cittadino dallo Stato e molti di questi sono fruibili solo da coloro che hanno prodotto un indicatore ISEE al di sotto di determinate soglie.

Il modello ISEE è oramai diventato uno strumento indispensabile per accedere alla maggior parte delle agevolazioni e prestazioni statali. Tra gli obiettivi di ProiezionidiBorsa c’è sicuramente anche quello di spiegare ai Lettori le singole prestazioni alle quali i cittadini possono accedere nonché di aggiornarli sulle novità. Novità che si avvicendano di mese in mese e di anno in anno.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quest’oggi, il Team di ProiezionidiBorsa, infatti, illustrerà ai Lettori l’ISEE 2021 e quali documenti sono necessari per calcolarlo.

Quando presentare l’ISEE 2021

Il modello ISEE è una vera e propria dichiarazione fiscale che permette di misurare la ricchezza delle famiglie italiane. Questo documento tiene conto del reddito, del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Nonché di altre caratteristiche di un nucleo familiare.

Spesso si confondono ancora la DSU, ossia la Dichiarazione Sostitutiva Unica, e il modello ISEE. Ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Al riguardo, si consiglia la lettura di questo articolo.

Il modello ISEE si presenta ogni anno. E per agevolazioni, bonus e sussidi 2021 è necessario richiederlo i primi giorni di gennaio 2021. E comunque entro il 31 gennaio 2021. Ma quali documenti sono necessari per calcolarlo?

ISEE 2021, quali documenti sono necessari per calcolarlo

Annualmente il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali provvede ad aggiornare sul proprio sito la pagina ufficiale dedicata all’ISEE.

Ad oggi, le indicazioni dettagliate sul modello ISEE pubblicate dal Ministero del Lavoro si riferiscono all’ISEE 2020 per cui, attualmente, è possibile solo prendere in considerazione i documenti richiesti per l’anno che sta per concludersi.

Per compilare la DSU, ossia la dichiarazione necessaria ai fini ISEE 2021, il richiedente deve presentare per sé, e per ciascun componente il nucleo familiare, la seguente documentazione:

a) documento di identità e tessera sanitaria del dichiarante in corso di validità;

b) tessere sanitarie dei componenti il nucleo familiare;

c) stato di famiglia;

d) dichiarazione dei redditi, modello UNICO o modello 730 relativa al periodo di imposta 2019;

e) Certificazione Unica 2020;

f) assegni percepiti oppure corrisposti nel 2019 per coniuge e figli;

g) documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti assistenziali e previdenziali, redditi esenti ai fini IRPEF, borse e/o assegni di studio;

h) redditi da lavoro dipendente prestato all’estero nonché tassato all’estero;

i) reddito dichiarato dal coniuge estero iscritto all’AIRE o da pensioni estere;

l) in caso di affitto, copia del contratto di locazione con estremi della registrazione nonché copia dell’ultimo canone versato;

Oltre ai documenti relativi ai redditi di ciascun membro del nucleo familiare, il cittadino deve presentare anche altri documenti.

In particolare, quelli che riguardano il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Documenti che riguardano il patrimonio mobiliare ed immobiliare

Tra questi, il cittadino che richiede il modello ISEE 2021 deve presentare anche i seguenti documenti:

a) saldo e giacenza media di conti correnti bancari e postali al 31 dicembre 2019;

b) buoni postali, titoli di stato, obbligazioni, BOT, CCT, fondi di investimento, azioni o quote detenute presso società od organismi di investimento collettivo di risparmio;

c) dati sul patrimonio immobiliare come da visure catastali;

d) mutui, atti notarili di compravendita, atti di donazione di immobili, successioni nonché altra documentazione relativa al patrimonio immobiliare;

e) targa o estremi di registrazione al PRA ai motoveicoli o autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc;

16) targa o estremi di registrazione al RID di navi ed imbarcazioni da diporto.

Per maggiori informazioni il cittadino potrà rivolgersi direttamente ad un Patronato.