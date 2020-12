Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molte discussioni sono nate tra i cittadini e a livello politico, in seguito all’emanazione del cd. Decreto Natale che stabiliva restrizioni durante le feste. In particolare, alcune critiche, sul piano politico, si erano levate a causa della presunta assenza di sanzioni che assicurassero il rispetto delle regole. Senonché, a sgombrare il campo da equivoci, è stata la circolare del 7 dicembre 2020 del Ministero dell’Interno. Quindi, attenzione: si rischiano multe dai 400 a 1000 euro, per chi viola i divieti di spostamento nel periodo di Natale.

La predetta circolare, quindi, informa i cittadini che alle misure di contenimento, previste dall’ultimo DPCM, si applicano le sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge n. 19/2020. Essa, però, si rivolge anche ai Prefetti, Governatori e, per le Province, ai Presidenti della Giunte, che devono far rispettare le prescrizioni. La specifica informativa è rinvenibile anche sul sito del Ministero dell’Interno.

Come opereranno le sanzioni del periodo natalizio

Ebbene, la circolare n. 15350/117/2/1, è stata emessa specificamente per descrivere le conseguenze della violazione dei divieti di spostamento. Essi, come sappiamo, sono stati previsti per periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, nonché per i giorni del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio. Senonché, leggendo l’art. 4 del D.L. n. 19/2020, coordinato con la legge di conversione n. 35/2020, a cui rimanda la circolare del 7 dicembre, chi viola le misure di contenimento, è punito con la sanzione amministrativa che va dai 400 ai 1000 euro.

Detti, importi, inoltre, come le multe in genere, vengono ridotti del 30% se si provvede al pagamento nel termine di 5 giorni. All’opposto, c’è un’aggravante se le indicate violazioni vengono commesse con l’utilizzo di un veicolo. In tal caso, infatti, la misura sanzione aumenta fino a un terzo.

Quindi, si ribadisce: attenzione, si rischiano multe dai 400 a 1000 euro per chi viola i divieti di spostamento nel periodo di Natale. Inoltre, a ciò aggiungasi che se si rende una falsa autodichiarazione, al fine di giustificare lo spostamento, si rischia di incorrere nel reato di cui all’art. 495 c.p. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale). Infatti, qualora l’autocertificazione non dovesse risultare veritiera, può scattare il predetto reato per cui è prevista la pena della reclusione da 1 a 6 anni.

