Secondo le ultime statistiche, circa 6 italiani su 10 soffrirebbero di mal di schiena. Un disturbo assai comune che colpisce indistintamente a ogni età. Frutto di moltissime cause, disattenzioni e cattive abitudini. Come ricorda questo studio medico, principalmente però sarebbero due fattori scatenanti della lombalgia. Le posture scorrette che assumiamo al lavoro ma anche a casa e un lavoro pesante e usurante. Potenzialmente, proprio in base alle nostre cattive abitudini, chi sta alla scrivania per diverse ore potrebbe avere il mal di schiena tanto quanto un operaio della fabbrica. Molti ricorrono alle medicine per un risultato sperato veloce ed efficace. Ma anche col trattamento in cucina della nonna. Ma sono tanti gli italiani che ricorrono allo yoga, allo stretching e ai cerotti termici. Analizzeremo però in questo articolo gli errori quotidiani che potrebbero portarci al mal di schiena.

Un fattore scatenante nei bambini

Esistono veri e propri comitati all’interno delle scuole con mamme inferocite per il peso dello zaino dei propri figli. In effetti se un tempo erano gli alpini a portare gli zaini pesanti per addestrarsi, adesso lo fanno i nostri ragazzi. Nonostante l’era della digitale e dei laboratori informatici, proviamo a pesare lo zaino degli studenti quando vanno a scuola. Senza considerare in questo caso il bagaglio a mano, ossia vocabolari e dizionari. In questi casi, il mal di schiena potrebbe nascere proprio dall’eccesso di peso e dalla postura sbagliata che assumono i ragazzi nel tentativo di sentire meno fatica.

Non solo farmaci per il mal di schiena che aumenterebbe con 3 abitudini sbagliate

Attenzione che paradossalmente anche lo sport potrebbe essere una delle cause del mal di schiena. Facciamo l’esempio degli ultimi 24 mesi in cui ci siamo riscoperti appassionati di jogging. Correre senza il dovuto allenamento, le conoscenze minime, il materiale tecnico giusto potrebbe fare male anziché bene. Come iniziare la seduta di allenamento senza riscaldamento, soprattutto quando c’è caldo, nella convinzione che i muscoli siano già pronti. La schiena che deve reggere il corpo, sarebbe la prima superficie a subire i contraccolpi degli errori sportivi.

Attenzione alla guida

Non solo farmaci per il mal di schiena e molta attenzione quando siamo alla guida. Secondo una recente indagine americana, uno dei fattori scatenanti del mal di schiena sarebbe anche la cattiva postura mentre siamo alla guida. Un conto è fare dei brevi tragitti, altro è rimanere in macchina per diversi minuti o addirittura delle ore. Ecco che gli esperti suggeriscono allora di:

regolare il volante in modo che sia parallelo allo schienale;

mantenere la corretta distanza tra volante e sedile con le braccia ben distese;

sistemare bene il poggiatesta, che non dovrebbe rimanere a più di 10 cm al massimo di distanza dalla nostra testa.

Lettura consigliata

Attenzione a questa vitamina di cui non si parla mai e il cui eccesso porterebbe a innalzare la pressione arteriosa ma la sua mancanza ci esporrebbe all’invecchiamento precoce