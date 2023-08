In una seduta che ha visto il Ftse Mib guidare il rialzo generalizzato degli indici azionari mondiali, Inwit e Telecom Italia trascinano al rialzo il settore delle telecomunicazioni che registra la migliore performance del listino milanese. Alla luce di questo risultato, quale potrebbe essere il futuro di Inwit e Telecom Italia? Soprattutto per l’ex monopolista potrebbe essere questa l’occasione per ripartire definitivamente al rialzo? Ricordiamo che fino a qualche giorno fa le prospettive non erano delle migliori, tanto che ci chiedevamo “In questo momento conviene investire nel settore delle telecomunicazioni?” La parola all’analisi grafica.

Ottima conferma rialzista per le azioni Inwit: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 28 agosto in rialzo del 1,93% rispetto alla seduta precedente a quota 11,345 €.

Dopo l’accelerazione ribassista di cui avevamo parlato qualche settimana fa, le quotazioni si sono appoggiate sul supporto della proiezione ribassista in corso (linea continua) in area 10,99 € e da quel punto sono rimbalzate. Con la chiusura del 28 agosto le quotazioni hanno rotto la prima resistenza sul cammino rialzista (linea tratteggiata) e adesso puntano ai livelli successivi.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 11,247 € potrebbe mettere in discussione la proiezione rialzista.

Cedono le resistenze e le azioni Telecom Italia potrebbero accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 28 agosto a quota 0,2837 €, in rialzo del 3,35% rispetto alla seduta precedente.

Era da inizio agosto, quando si sono rafforzate le voci relative al destino della rete, che le quo non registravano un rialzo così importante. L’aspetto importante, però, è la chiusura giornaliera superiore alla resistenza in area 0,2831 €. A questo punto potrebbero aprirsi le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 0,3 € dove la probabilità di inversione ribassista è molto elevata.

Chiaramente una chiusura giornaliera inferiore a 0,2831 € potrebbe dare un duro colpo alle speranze dei rialzisti.

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo sul titolo Telecom Italia-proiezionidiborsa.it