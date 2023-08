In questo momento conviene investire nel settore delle telecomunicazioni?

Al termine della seduta di contrattazioni il settore delle telecomunicazioni è tra quelli che hanno maggiormente sofferto chiudendo debole in controtendenza. A causare questo ribasso potrebbero avere contribuito le notizie che arrivano sul titolo Telecom Italia.

Sulla stampa specializzata si confrontano i punti di vista e i possibili scenari post scorporo della rete e questo flusso di notizie può avere un impatto importante sull’andamento delle quotazioni. In questo momento un altro elemento che sta contribuendo alle incertezze sull’andamento di Telecom Italia è la possibile partecipazione del MEF nella cordata che punta alla rete dell’ex monopolista italiano. In questo caso i tempi dell’operazione si potrebbero allungare.

In questo momento le azioni Inwit si trovano di fronte a un bivio molto importante per il loro futuro: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Inwit (MIL:INW) hanno chiuso la seduta del 22 agosto in ribasso dello 0,59% rispetto alla seduta precedente a quota 11,035 €.

Come si vede dal grafico, dopo la rottura del supporto in area 11,6 € che negli ultimi mesi aveva sempre offerto un ottimo punto di ripartenza per i rialzisti, le quotazioni hanno accelerato al ribasso e adesso si sono andate ad appoggiare sul supporto in area 10,99 €. La sua tenuta, quindi, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. In caso contrario le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso secondo lo scenario mostrato in figura.

Per Telecom Italia il futuro è molto incerto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 22 agosto a quota 0,2762 €, in ribasso dello 0,75% rispetto alla seduta precedente.

Dopo la rottura dell’importante resistenza in area 0,2642 € le azioni hanno cercato di accelerare al rialzo, ma senza successo. Solo una chiusura giornaliera superiore a 0,2831 €, infatti, potrebbe ulteriormente favorire lo scenario rialzista. In caso contrario un ritracciamento potrebbe essere molto probabile.

