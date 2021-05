Finlogic, investire su questo titolo azionario potrebbe essere un’ottima scelta visto il suo basso rapporto rischio/guadagno. Come si vede dai grafici, infatti, la tendenza in corso sia sul settimanale che sul mensile è rialzista e ha obiettivi molto ambiziosi. La massima estensione del rialzo, infatti, si trova in area 9,2 euro per un potenziale rialzo del 50% rispetto ai livelli attuali.

Nonostante il forte potenziale rialzista, però, le quotazioni non riescono a staccarsi da area 6€, una zona di prezzo molto pericolosa. Il motivo è che in area 5,85/5,9 euro passa un importante area di supporto rotto la quale la tendenza in corso invertirebbe al ribasso. Entrare in acquisto subito, quindi, avrebbe il vantaggio di un potenziale rialzista molto grande e un rischio limitato. L’eventuale perdita, infatti, sarebbe limitata dalla vicinanza del supporto.

Dal punto di vista grafico, quindi, un investimento su Finlogic potrebbe essere interessante. Cosa ci dicono i fondamentali?

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 20% circa. Secondo l’unico analista che copre il titolo Finlogic ha un consenso Buy con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore all 30%. C’è, quindi, accordo tra i due metodi di valutazione.

Anche i fondamentali e gli analisti, quindi, confermano le potenzialità di Finlogic.

Investire su questo titolo azionario potrebbe essere un’ottima scelta visto il suo basso rapporto rischio/guadagno: Le indicazioni dell’analisi grafica

Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 5,85 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

