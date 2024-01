Come ogni anno con l’ingresso del mese di gennaio cambiano le date di accredito delle pensioni per i cittadini italiani. Infatti in base al mese, ai festivi e ai cosiddetti giorni bancabili, cambiano le date di accreditano delle pensioni.

Molto dipende anche dall’istituto presso cui il pensionato incassa il rateo di pensione. Infatti le date di accredito cambiano a seconda che il pensionato percepisca il trattamento alle Poste piuttosto che in banca.

Pagamento pensioni, ecco il calendario aggiornato con le date di accredito

In materia di pensioni, le date di incasso partono dal cosiddetto giorno bancabile. Infatti alle Poste il sabato essendo lavorativo è un giorno bancabile. Cosa che invece nelle banche non è dal momento che sono chiuse il sabato. Per questo motivo ci sono delle date di incasso differenti mese per mese e struttura per struttura. È anche vero però che chi incassa la pensione direttamente allo sportello alle Poste deve seguire l’ordine alfabetico con cui comunemente le Poste pagano le pensioni ai loro clienti. Naturalmente in base alla prima lettera del cognome del pensionato.

Ecco le date di incasso dei trattamenti

Tornando al calendario delle date di accredito dei trattamenti da parte dell’INPS vediamo adesso come saranno i versamenti nei prossimi mesi fino a dicembre 2024. Per il pagamento pensioni, ecco il calendario 2024.

A gennaio, come avranno già notato i pensionati, sia alle Poste che in Banca l’accredito è stato fatto il giorno 3. A febbraio l’accredito partirà il primo del mese, a prescindere dall’Istituto dove si percepisce il trattamento. Lo stesso a marzo, luglio, agosto ed ottobre, perché il giorno uno è bancabile sia alle Poste che in banca. Ad aprile, che inizia di lunedì, niente incasso perché si tratta del lunedì dell’Angelo, cioè del festivo di Pasquetta. Ad aprile quindi, incasso dal giorno 2 sia in Poste che in banca come accadrà a maggio e a novembre, che hanno sempre il giorno uno del mese festivo rispettivamente per la festa dei lavoratori e per la ricorrenza di Ognissanti. A dire il vero, a novembre, chi incassa la pensione in banca, dovrà aspettare il giorno 4. Il 2 novembre è sabato e quindi non bancabile in banca. A giugno il primo del mese incasseranno i pensionati clienti di Poste, mentre, essendo sabato, in banca si incasserà il giorno 3. A dicembre invece, tutti all’incasso il giorno 2, perché il primo dicembre è domenica.