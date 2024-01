Stagione delle trimestrali USA, i prossimi appuntamenti e perché monitorarla

Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per le società quotate è costituito dalle cosiddette “trimestrali”. Attualmente sono in corso quelle di Wall Street. Scopriamo cosa sono, perché sono così importanti e quali sono le prossime date da attendere.

La stagione degli utili o delle trimestrali è il periodo dell’anno in cui le società quotate pubblicano i risultati finanziari e quindi ricavi, utili, dividendi e anche future prospettive.

Ciò avviene quattro volte l’anno e dopo la chiusura di ciascun trimestre. A breve ti illustreremo perché sono così importanti e i prossimi appuntamenti.

Perché la stagione delle trimestrali USA è importante per gli investitori e per gli analisti

Prima di tutto, è importante ricordare che le trimestrali permettono ad investitori e analisti di ottenere una panoramica dettagliata dei risultati di un’azienda in un determinato trimestre. Questo permette di valutarne lo stato di salute finanziaria e di conseguenza di capire quanto sia conveniente investire in un determinato titolo.

Infatti, le trimestrali influenzano il valore delle azioni di un’azienda. Se i risultati sono migliori del previsto, tenderà ad aumentare e nel caso contrario a diminuire. Inoltre, i numeri trimestrali permettono anche di guardare in prospettiva con la pubblicazione degli Outlook e comprendere quindi la direzione futura di una determinata azienda.

Insomma, queste sono le principali ragioni per cui chi investe nell’azionario dovrebbe prestare particolare attenzione alla stagione trimestrali USA.

I prossimi appuntamenti

Quali saranno i prossimi appuntamenti? Il 16 gennaio toccherà Goldman Sachs e Morgan Stanley svelare i propri risultati trimestrali.

Per questo mese l’ultimo appuntamento sarà il 25 gennaio, giorno in cui Tesla svelerà i propri risultati per questo trimestre. Il 1 febbraio di Meta e il 2 di Apple, Amazon e Alphabet. Infine, il 22 febbraio toccherà a Nvidia. Questo è l’appuntamento con cui si chiuderanno le trimestrali.

Lettura consigliata

3 criteri per scegliere i migliori titoli da comprare e guadagnare soldi sull’azionario