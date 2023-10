È arrivato il momento della riscossa per CNH Industrial?-Foto da pexels.com

A sorpresa, vista la sua forte sottovalutazione, il peggior titolo del 2023 tra le Blue Chips del Ftse Mib è CNH Industrial con un ribasso di circa il 30%. Al termine della seduta del 25 ottobre, però, queste azioni con un rialzo dell’1,15% hanno registrato la migliore performance di giornata alla pari di due azioni molto forti come Brunello Cucinelli e Leonardo.

La valutazione secondo i multipli di mercati

CNH Industrial presenta multipli degli utili (PE) molto interessanti. Allo stato attuale, infatti, il PE è pari a circa 6x, un livello inferiore rispetto allo spartiacque tra sopravvalutazione e sottovalutazione, 10x. Inoltre, il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,55 volte il suo fatturato. Infine, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è debole.

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni CNH Industrial sono molto ben viste dagli analisti che hanno un rating medio pari a Compra. Questo rating si traduce in un target di prezzo a un anno medio che esprime una sottovalutazione di circa 60%. Particolarmente interessante è la sottovalutazione nello scenario più ottimistico. In questo caso, infatti, le azioni CNH Industrial risultano essere sottovalutate di oltre il 175%. Da notare, poi, che anche nello scenario più pessimistico le quotazioni esprimono una sottovalutazione di circa il 25%.

Il peggior titolo del 2023 primeggia tra le Blue Chips del Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo CNH Industrial (MIL:CNHI) ha chiuso la seduta del 25 ottobre in rialzo dell’1,15% rispetto alla seduta precedente a quota 10,58 €.

La tendenza in corso è ribassista e potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 10,15 €. I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 10,70 €.

Articoli che potrebbero interessarti

Concerti a Roma a novembre e dicembre: costo dei biglietti per vedere Ligabue, Elodie e altri