Investimenti immobiliari, come comprare una casa spendendo quasi la metà ottenendo un forte sconto

Molti si lasciano affascinare dalla possibilità di un investimento immobiliare, ma potrebbero farsi scoraggiare dai prezzi degli immobili, ma fortunatamente è possibile acquistare un immobile beneficiando di uno sconto che si aggira sul 40%.

Stai pensando di acquistare casa per iniziare un’operazione immobiliare, magari volta all’inizio di una locazione turistica? Investimenti immobiliari che possono diventare un vero affare? Investire sul mattone è un’ambizione di molte persone, anche perché psicologicamente è un modo di impiegare i propri soldi che ispira una certa stabilità. Inoltre, la regolamentazione della locazione turistica è abbastanza snella. Non da ultimo, le tasse da pagare sono inferiori alla maggior parte delle attività imprenditoriali possibili. Perché allora non darsi agli investimenti immobiliari, come comprare una casa spendendo quasi la metà del suo valore di compravendita. Questo, non solo renderebbe l’investimento possibile, ma permetterebbe di assorbirlo in tempi molto rapidi, abbattendo una buona parte della spesa iniziale. Il che significa anche scegliere immobili già gravati da un peso fiscale abbastanza contenuto. Che, se non vengono affittati, possono essere rivenduti a peso d’oro.

Investimenti immobiliari, come comprare una casa spendendo quasi la metà

Come prima cosa, è necessario cercare l’immobile, magari su uno dei tanti siti che promuovono la vendita affiancando le agenzie sul territorio nazionale. Selezionando l’area geografica prescelta, si nota subito una cosa: in quartieri molto grandi, il valore degli immobili cambia notevolmente a seconda della posizione in cui sono ubicati. Rispetto all’indicazione del budget disponibile, sarebbe opportuno inserire nell’apposita casella una cifra inferiore di almeno 10.000 euro rispetto alle nostre disponibilità. Questo, nell’ottica di risparmiare immediatamente i soldi destinati a notaio, agenzia, imposte.

Le tipologie possibili per guadagnare più soldi

Immobili nuovi, abitabili ma da ristrutturare o completamente da ristrutturare, queste sono le tre tipologie di case che possiamo trovare sul mercato. La più interessante, per accedere a un cospicuo sconto sull’acquisto, è la terza. Gli immobili totalmente da ristrutturare sono quelli con un valore più basso al mq. Segnare a parte il costo e i relativi metri quadri, nella lista delle case ritenute interessanti, aiuta a capire subito quale sia il valore medio di mercato per quella tipologia. Questo valore si ottiene attraverso la somma di tutti i costi degli immobili visti, divisa per il totale di metri quadri, e si chiama media di mercato. A questo punto sta a noi scegliere l’immobile che, a parità di metri quadri, risulta in vendita a una cifra prossima al 40% della media di mercato. La sorpresa, è che da ristrutturare ce ne sono tantissimi.

Portare avanti una trattativa conveniente e fruttuosa

L’obiettivo è dunque individuare, da subito, l’immobile messo in vendita ad un costo inferiore a quello di mercato e fare la nostra proposta all’agente immobiliare, per una cifra ulteriormente inferiore. A questo punto, dovrebbe partire una trattativa, che, per un immobile di 60 mq proposto a 99.000 euro (già selezionato in quanto prossimo al 40% del suo reale valore di mercato) potrebbe chiudersi sulle 80.000 euro.

Come è possibile guadagnare soldi su un immobile scontato?

Dopo aver acquistato e ristrutturato l’immobile, si può tentare di rivenderlo. A che prezzo? Aggiungendo il valore complessivo della ristrutturazione a quello che originariamente sarebbe stato il suo valore di mercato. Non la cifra a cui lo abbiamo acquistato noi, ovvero sgravata subito del 40%. Ed ecco come è possibile sia risparmiare quasi la metà sul prezzo di un immobile, sia guadagnare altrettanto in una successiva compravendita.