Cosa cucinare con le melanzane spendendo meno di 3 euro: ecco 2 ricette facili e veloci che ti fanno risparmiare

Sempre di più ci tocca guardare al risparmio anche quando facciamo la spesa. Non sempre è così facile arrivare a fine mese, ma per fortuna possiamo risparmiare in cucina senza rinunciare al gusto e al benessere. Ecco perché oggi vogliamo proporti 2 ricette economiche che hanno come protagoniste le melanzane.

Le melanzane sono un ortaggio dal sapore delicato che possiamo trovare di stagione nei mesi di agosto e settembre. Ad oggi, il costo delle melanzane si aggira intorno ai 2 euro al chilo. Questo ci permette di pensare a ricette che costano poco usando proprio questo ortaggio.

Le melanzane si prestano a numerosi antipasti, arricchiscono primi piatti e diventano dei deliziosi contorni per carne e pesce.

Se sei a corto di idee, oggi siamo qui per proporti 2 piatti davvero semplici da realizzare e che ti permetteranno di spendere pochissimi soldi. Sei pronto a metterti ai fornelli?

Cosa cucinare con le melanzane spendendo meno di 3 euro: ecco un primo piatto cremoso e pronto in 15 minuti

Hai mai provato a cucinare la pasta con la crema di melanzane? Per realizzarla servono: 200 grammi di pasta, 1 melanzana, 50 grammi di formaggio grattugiato e 30 grammi di mandorle. Per insaporire userai 1 spicchio d’aglio, 30 millilitri d’olio extravergine d’oliva, sale e qualche foglia di basilico fresco.

Lava la melanzana e tagliala a cubetti piccoli. Trasferiscili in una padella antiaderente insieme a un filo d’olio e il sale.

Fai cuocere le melanzane per circa 10 minuti e nel frattempo butta la pasta. Intanto, trasferisci in un recipiente le melanzane e aggiungi le mandorle, l’aglio, il formaggio grattugiato, il basilico e abbondante olio. Unisci un po’ d’acqua di cottura della pasta e frulla le melanzane in modo da ottenere un composto cremoso. Scola la pasta al dente e unisci il pesto di melanzane.

Per questa ricetta spenderai pochissimo. Una melanzana costa mediamente meno di un euro, 30 grammi di mandorle circa 90 centesimi e il formaggio grattugiato poco più di un euro.

Pasta sfoglia: ecco come nasce un antipasto economico e ricco di gusto

Cosa cucinare con le melanzane spendendo meno di 3 euro? Se non sai che cosa preparare all’ultimo minuto e a casa hai solo pochi ingredienti abbiamo un’idea per te. Con un rotolo di pasta sfoglia e una melanzana puoi realizzare un antipasto incredibile. Per prepararlo ti serve: 1 rotolo di pasta sfoglia, 1 melanzana, 150 grammi di scamorza, mezza cipolla, un uovo, sale e pepe.

Lava e taglia le melanzane a cubetti, trasferiscile in padella con un filo d’olio, sale e pepe. Falle rosolare con una cipolla tagliata finemente per qualche minuto. Intanto, accendi il forno a 200 gradi.

Stendi la pasta sfoglia su una teglia e bucherella il fondo con i rebbi di una forchetta. Taglia la scamorza a cubetti e trasferiscila insieme alle melanzane appassite in un recipiente. Aggiungi l’uovo e amalgama tutti gli ingredienti, dopodiché trasferiscili sulla sfoglia. Arrotola i bordi della sfoglia e inforna la torta salata: dovrà cuocere circa 20 minuti.

Questa ricetta guarda al risparmio. Infatti, 150 grammi di scamorza costano 1,50, la melanzana meno di un euro e un rotolo di pasta sfoglia circa 1 euro.