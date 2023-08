Lo Scorpione e tre segni voleranno ad inizio agosto: la Superluna di inizio mese porterà loro una valanga di soldi e l’amore a questi single

Ormai, manca poco all’inizio di agosto, un mese importante non solo perché, per molti, rappresenta le vacanze. Il 1° agosto, infatti, è il giorno della Superluna, che avrà un impatto forte su molti segni zodiacali che vedranno la loro fortuna crescere in maniera inaspettata. E anche alcuni single, finalmente, troveranno l’amore

Ancora pochi giorni e, finalmente, per molti, inizieranno, con agosto, le sospirate vacanze. Valigie pronte e via che si parte per le località dove trascorrere settimane di ferie. Come andrà, però, dal punto di vista astrologico?

Bisogna sapere che il primo di agosto ci sarà la Superluna che influenzerà le sorti di molti segni. Non solo lo Scorpione, ma altri tre godranno di questo fenomeno. Vuoi sapere quali saranno?

Ecco i giorni nei quali si verificherà la Superluna, da segnare sul calendario perché importanti per l’oroscopo

Non sono molti i giorni nei quali potremo ammirare la Superluna. In particolare, dovremmo segnarci sul calendario la data del 1° agosto, del 31 agosto e del 29 settembre. Che avranno una ripercussione anche sull’oroscopo di molte persone. E dobbiamo dare credito allo zodiaco che ci ha rivelato, in anticipo, la vincitrice del Grande Fratello Vip.

Come prima data più vicina, quindi, dovremo attendere non molto. Il primo di agosto, infatti, ci sarà la Superluna e lo Scorpione e tre segni voleranno ad inizio agosto, proprio per effetto di questa situazione. Come dicevamo, lo Scorpione è quello che sarà più beneficiato. Per lui, varrebbe veramente la pena tentare la fortuna, con qualche gioco, tipo Gratta e Vinci, magari con quello del 2023 che dà più possibilità di vittoria.

Lo Scorpione e tre segni voleranno ad inizio agosto ed ecco quali sono i fortunati baciati dalla Superluna

Anche l’Ariete avrà la sua bella sorte e non solo finanziariamente. Dal punto di vista sentimentale, sarà un mese decisamente bollente e sarete amati come raramente vi è capitato. Chiedete e vi sarà dato, dunque. Certi treni non passano mai due volte. Il Leone avrà di che ruggire. Venere e Marte hanno deciso di affiancarci e questo non farà che aumentare il nostro fascino da seduttori.

Anche al lavoro, finalmente, prima di partire, avremo i riconoscimenti che ci spettano e, sicuramente, a settembre, per noi, le cose voleranno. E che dire della Bilancia che, incredibilmente, uscirà dal guscio dei mesi precedenti per godersi un mese di agosto senza precedenti. Ci girerà tutto bene. Sconti imprevisti, inviti a cena gratuiti, entrate free nei locali. Insomma, sarà un mese dove apriremo poco il portafoglio. E, in amore, non torneremo a casa senza aver raggiunto il nostro obiettivo.